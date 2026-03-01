伊朗最高領袖哈米尼身亡 學者：神權體制是否崩解有三個關鍵

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
伊朗多家媒體3月1日證實，伊朗最高領袖哈米尼已遇襲身亡，伊朗政府隨後也宣布全國哀悼40天。圖為1月17日哈米尼在黑蘭發表講話的資料照。（新華社）
伊朗最高領袖哈米尼美國以色列發動的空襲中身亡。旅美教授翁履中表示，局勢將進入決定性階段，接下來有三個關鍵，包括伊朗內部是否團結、有無足夠權威的接班人，以及民間是否出現規模性動員。

翁履中指出，伊朗不是一般威權國家，而是神學政權。最高領袖不只是政治人物，更是宗教與革命正當性的象徵。一旦象徵消失，問題不只是「誰接班」，而是「這個體制還有沒有精神支柱」。

接下來有三個關鍵。包括神職體系與革命衛隊能否迅速整合？還是出現權力競逐與內部分裂？若革命衛隊主導局勢，伊朗可能走向更軍事化、更強硬的路線；若神職體系無法有效整合，體制將出現裂痕。

其次伊朗是否有足夠權威的接班人。翁履中指出，莫傑塔巴雖被討論多年，但他能否真正服眾？宗教合法性不是家族繼承那麼簡單。若接班人缺乏權威，強硬路線是否能持續將成為問號。

第三，民間是否出現規模性動員。翁履中說，若反對派在短期內形成壓力，安全部門又出現動搖，神權體制的穩定性將被真正考驗。

翁履中說，對川普而言，「時間」是這場豪賭的核心變數。如果神權政權因精神領袖身故而迅速瓦解，美國此次行動將被定義為壓倒性勝利。川普將不僅收割外交成果，更會宣稱重新塑造國際秩序。那將是一種以實力政治與交易外交為核心的新秩序敘事——強者主導，談判建立在力量之上。

翁履中說，若權力平穩過渡、革命衛隊接手並維持強硬路線，戰事延長，美國原本的時間優勢就會消失，若兩周內無明確政治結果，這場行動就從「斬首成功」轉向「局勢未明」。

紐時：狙殺哈米尼 CIA精準定位供以軍提前動手

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死於美、以昨天發動的空襲；紐約時報披露，在中情局精準定...

巴林基地冒火球…美軍遭伊朗反擊0傷亡 各地受損微乎其微

美國、以色列聯合籌畫行動數月，向伊朗發動軍事打擊，川普總統28日凌晨表示主要目的是帶給伊朗人民自由。攻擊開始約12小時後，美軍報告稱攻擊目標包括伊斯蘭革命衛隊(Revolutionary Guard)指揮設施、防空設施、飛彈和無人機發射場、軍用機場，雖然受到數百次伊朗飛彈和無人機反擊，但沒有美軍人員傷亡，美軍基地受損也微乎其微；以色列則表示擊斃了革命衛隊司令、國防部長、國安委員會秘書。

對伊朗再次點到為止？川普：手頭有退路

美國總統川普今天接受Axios新聞網訪問時披露，目前針對伊朗的這場空前軍事行動，他手頭有幾個「退路」（offramps）...

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

紐約時報報導，美國聯手以色列對伊朗採取軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，從首都德黑蘭到多座城市，出現罕見的集體歡呼場面。目擊影片顯示，民眾在街頭跳舞、拍手、高聲歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」。

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡！享年86歲

天空新聞網報導，伊朗國營電視台證實，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，享年86歲。

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

