「飛彈在天空飛」！台旅人在卡達接多次國家警報 影片曝中東戰火

美國和以色列昨天聯手對伊朗發動攻擊，中東戰火延燒，不少台灣旅客人在中東旅遊也受到影響。吳先生與同伴人正好在卡達首都自由行，昨天起手機一連接到十多封國家級緊急警報要求避難通知，並直擊天空出現多次飛彈爆炸景象，紛紛直呼「天阿！太扯了」，目前滯留當地，還不知道何時能回到台灣。

吳先生說，他和同行者此行前往非洲，回程準備從卡達到香港轉機再回台灣，在卡達短暫停留3天自由行，未料昨天在卡達最後1天，原訂稍晚要搭機到香港，卻在中午先突然接到手機國家級緊急警報，上頭以阿拉伯文與英文示警，要求待在家中或避難所避免外出，確保安全，搭機行程被迫取消。

「接到手機警報沒多久一、兩分鐘，就看見天空有飛彈飛過去，傳出蹦、蹦、蹦的聲響。」吳先生也提供第一時間拍下的影像，可見藍色天空不斷有飛彈劃過天際，接著看見爆炸後爆出白色煙霧，身邊友人不斷高呼「太扯、好害怕」，希望不要再打了！

吳先生說，天空出現飛彈之後，接著杜哈街道響起防空警報的聲響，大家紛紛躲進建築物裡避難，直到防空警報停止後，他們一行人趕快回到距離卡達哈馬德國際機場不遠的飯店。飯店人員也要求旅客們不准外出，以策安全。

從昨天中午過後一直到今天早上，吳先生說，陸續接到十幾次國家級緊急警報，也不時聽到街上傳來飛彈聲響，彷彿置身戰地，入夜後望向空中，更可見飛彈火光四射的驚險場景。昨天卡達時間半夜12時，飯店警報大響，要求所有旅客全部走逃生梯直接往地下5樓的停車場避難直到外頭防空警報解除，避難人數多達一、兩百人。

吳先生說，半夜仍聽得到外頭有飛彈聲響，除了天空有飛彈襲擊，也有看到杜哈有地面遭飛彈襲擊的消息，但不確定距離下榻飯店多遠？由於卡達哈馬德國際機場目前無法營運，原本預定搭乘的卡達航空班機也停飛，目前還不確定何時才能回到台灣。

「目前只能繼續續住飯店一天是一天，隨遇而安。」吳先生說，一行六個人同行者紛紛感到害怕，自己則感到興奮，畢竟第一次親眼目睹飛彈在頭上飛來飛去的戰爭景象；目前也覺得當地人未有太大緊張感，其他外國旅客則多持好奇心態，由於戰火還在持續、班機消息還不明朗，目前只能持續在杜哈等待。

台灣人吳先生在卡達首都杜哈，拍下天空中有飛彈畫過爆炸的場景。圖／吳先生提供 張裕珍