快訊

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

聽新聞
0:00 / 0:00

「飛彈在天空飛」！台旅人在卡達接多次國家警報 影片曝中東戰火

聯合報／ 記者張裕珍陳恩惠／桃園報導
台灣人吳先生在卡達首都杜哈，接到多封國家緊急警報要求避難的訊息。圖／吳先生提供 張裕珍
台灣人吳先生在卡達首都杜哈，接到多封國家緊急警報要求避難的訊息。圖／吳先生提供 張裕珍

美國和以色列昨天聯手對伊朗發動攻擊，中東戰火延燒，不少台灣旅客人在中東旅遊也受到影響。吳先生與同伴人正好在卡達首都自由行，昨天起手機一連接到十多封國家級緊急警報要求避難通知，並直擊天空出現多次飛彈爆炸景象，紛紛直呼「天阿！太扯了」，目前滯留當地，還不知道何時能回到台灣。

吳先生說，他和同行者此行前往非洲，回程準備從卡達到香港轉機再回台灣，在卡達短暫停留3天自由行，未料昨天在卡達最後1天，原訂稍晚要搭機到香港，卻在中午先突然接到手機國家級緊急警報，上頭以阿拉伯文與英文示警，要求待在家中或避難所避免外出，確保安全，搭機行程被迫取消。

「接到手機警報沒多久一、兩分鐘，就看見天空有飛彈飛過去，傳出蹦、蹦、蹦的聲響。」吳先生也提供第一時間拍下的影像，可見藍色天空不斷有飛彈劃過天際，接著看見爆炸後爆出白色煙霧，身邊友人不斷高呼「太扯、好害怕」，希望不要再打了！

吳先生說，天空出現飛彈之後，接著杜哈街道響起防空警報的聲響，大家紛紛躲進建築物裡避難，直到防空警報停止後，他們一行人趕快回到距離卡達哈馬德國際機場不遠的飯店。飯店人員也要求旅客們不准外出，以策安全。

從昨天中午過後一直到今天早上，吳先生說，陸續接到十幾次國家級緊急警報，也不時聽到街上傳來飛彈聲響，彷彿置身戰地，入夜後望向空中，更可見飛彈火光四射的驚險場景。昨天卡達時間半夜12時，飯店警報大響，要求所有旅客全部走逃生梯直接往地下5樓的停車場避難直到外頭防空警報解除，避難人數多達一、兩百人。

吳先生說，半夜仍聽得到外頭有飛彈聲響，除了天空有飛彈襲擊，也有看到杜哈有地面遭飛彈襲擊的消息，但不確定距離下榻飯店多遠？由於卡達哈馬德國際機場目前無法營運，原本預定搭乘的卡達航空班機也停飛，目前還不確定何時才能回到台灣。

「目前只能繼續續住飯店一天是一天，隨遇而安。」吳先生說，一行六個人同行者紛紛感到害怕，自己則感到興奮，畢竟第一次親眼目睹飛彈在頭上飛來飛去的戰爭景象；目前也覺得當地人未有太大緊張感，其他外國旅客則多持好奇心態，由於戰火還在持續、班機消息還不明朗，目前只能持續在杜哈等待。

台灣人吳先生在卡達首都杜哈，拍下天空中有飛彈畫過爆炸的場景。圖／吳先生提供 張裕珍
台灣人吳先生在卡達首都杜哈，拍下天空中有飛彈畫過爆炸的場景。圖／吳先生提供 張裕珍

台灣人吳先生在卡達首都杜哈，昨天半夜飯店要求所有人到地下停車場避難。圖／吳先生提供 張裕珍
台灣人吳先生在卡達首都杜哈，昨天半夜飯店要求所有人到地下停車場避難。圖／吳先生提供 張裕珍

自由行 香港 天空

延伸閱讀

美以襲伊／中東領空幾淨空 數十萬旅客滯留

美伊開戰杜拜發布防空警報 台灣旅行團遊客手機接到罕見警報

美以襲伊朗衝突升溫 陸赴伊旅遊航班受影響

美以空襲伊朗遭反擊 中東地區航空運輸受衝擊

相關新聞

紐時：狙殺哈米尼 CIA精準定位供以軍提前動手

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死於美、以昨天發動的空襲；紐約時報披露，在中情局精準定...

巴林基地冒火球…美軍遭伊朗反擊0傷亡 各地受損微乎其微

美國、以色列聯合籌畫行動數月，向伊朗發動軍事打擊，川普總統28日凌晨表示主要目的是帶給伊朗人民自由。攻擊開始約12小時後，美軍報告稱攻擊目標包括伊斯蘭革命衛隊(Revolutionary Guard)指揮設施、防空設施、飛彈和無人機發射場、軍用機場，雖然受到數百次伊朗飛彈和無人機反擊，但沒有美軍人員傷亡，美軍基地受損也微乎其微；以色列則表示擊斃了革命衛隊司令、國防部長、國安委員會秘書。

對伊朗再次點到為止？川普：手頭有退路

美國總統川普今天接受Axios新聞網訪問時披露，目前針對伊朗的這場空前軍事行動，他手頭有幾個「退路」（offramps）...

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

紐約時報報導，美國聯手以色列對伊朗採取軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，從首都德黑蘭到多座城市，出現罕見的集體歡呼場面。目擊影片顯示，民眾在街頭跳舞、拍手、高聲歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」。

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡！享年86歲

天空新聞網報導，伊朗國營電視台證實，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，享年86歲。

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。