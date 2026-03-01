白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲，目標包括德黑蘭在內多個地區，更擊斃統治伊朗近40年的最高領袖哈米尼。彭博資訊揭露美國動武前最後關鍵72小時，美伊2月26日第3輪核會談未能取得進展後，美方當晚接獲簡報評估「外交途徑已近耗盡」，川普失去耐性「受夠了談判」，拍板從外交轉向動武。

與此同時，美軍情報掌握到等待已久的打擊窗口，是哈米尼將和軍政高層召開實體會議，這給了美以一網打盡的契機。正當全世界都以為空襲將在暗夜掩護下發生時，美國與以色列選擇在德黑蘭當地的白天動手。前以色列軍事情報首長亞德林（Amos Yadlin）指出，這種反其道而行的時機選擇，本身就是戰術奇襲，是對伊朗心理防線的極致打擊。

在空襲之前，美軍已連續數周逐步加強中東部署，達到2003年伊拉克戰爭以來最大集結之一。川普2月19日曾對伊朗下最後通牒，要求15天內、最晚3月6日前達成核協議，否則不排除軍事打擊。當時外媒盛傳，美方可能採兩階段行動：先以有限打擊迫使德黑蘭在談判上讓步，若威逼不成再擴大攻勢。

但最終，美以「一步到位」。華爾街日報引述知情人士說法稱，以軍負責打擊伊朗軍事高層與飛彈計畫；美軍則鎖定飛彈基礎設施與軍事據點，分進合擊。

決策進入倒數的關鍵節點，落在2月24日至27日之間。川普2月24日在國情咨文演說中表示，仍未取得伊朗承諾「永遠不會擁有核武」。彭博資訊指出，此時美方內部評估仍在拉鋸：美國國防情報局判斷伊朗核進展仍受限；以色列情報則認定威脅更迫切。部分美方官員私下提醒川普特使，不宜過度依賴以方結論。

美伊2月26日舉行第3輪核會談未能取得進展。當日深夜美方判定「所有途徑已耗盡」，認為哈米尼的路線與川普的中東願景難以相容；儘管雙方對外仍宣稱下周續談，但談判動能已明顯崩解。

在衝突可能攤牌之際，居中調停的阿曼外長也嗅到情勢急轉。美軍突襲前一日，阿曼外長2月27日上午自日內瓦直飛華府，並與副總統范斯會面，試圖影響美方最後決策。

同一時間，川普前往德州助選，並在行程中聽取官員簡報。官員向他描述，短期協議或許近在咫尺，但仍無法觸及伊朗飛彈計畫等核心。報導形容，川普對伊朗的態度愈發不滿，已經受夠了談判。

結束德州行程後，川普返回佛州海湖莊園；范斯留在華府與內閣會商。國務卿魯比歐當晚通報國會領袖，對伊朗採取軍事行動的可能性升高。

與此同時，美國與以色列軍事情報指出，掌握到哈米尼2月28日將與政軍高層開會，而且不只1場、而是3場會議，讓美以抓住罕見機會，最終出手一網打盡。

美東時間2月28日深夜，即德黑蘭當地時間2月28日清晨，川普透過影片宣布對伊朗動武，並呼籲伊朗民眾推翻政權，為行動定調。根據外媒報導，美以聯軍對伊朗的第一波攻擊，約在德黑蘭當地時間清晨8:10到9:45之間。