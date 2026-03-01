美以伊開戰 中國籲公民撤離有人包車循陸路離境

美以攻打伊朗後，伊朗還擊。中國外交部和中國駐伊朗使領館提醒在伊朗中國公民盡快撤離。中國媒體報導，伊朗華聯會正組織近100名中國人撤離，但已沒航班；另有中國人包車擬從陸路離開。中國駐以色列大使館發出中國公民撤離登記通知，協助撤離至埃及。

據「領事直通車」微信公眾號，中國外交部和中國駐伊朗使領館提醒在伊朗中國公民密切關注形勢變化，加強自身安全防範，盡快通過適當方式撤離至安全地區。

目前可撤離的通道包括經陸路從不同口岸入境亞塞拜然、亞美尼亞、土耳其，持中國護照免簽入境；經陸路入境伊拉克則需提前辦理電子簽證或在口岸辦理臨時簽證。

綜合瀟湘晨報、極目新聞、財新網等中國媒體報導，伊朗華僑華人聯合會會長馬先生昨天表示，一個月前，華聯會已經聯繫在伊朗的華人華僑並逐步撤離，昨天爆炸發生後，已經第一時間啟動撤離預案，當地同事正組織剩餘近100名中國人撤離。

伊朗華僑華人聯合會聯絡員譚小林昨天表示，有近100名中國人正緊急撤離，需要逐個聯繫，目前大家都安全，不過昨天已經沒有航班。

譚小林表示，昨日爆炸發生半小時後，伊朗國內的網路中斷，但聯繫中國的網路沒有斷。伊朗的物價有所上漲，但糧、油、肉類的供應正常。

伊朗的華人王先生昨日表示，他在德黑蘭南部，為盡快離開伊朗，王先生與同行4人已包了一輛出租車，但具體怎麼做還在等朋友商量。他表示，「大概會走陸路，若其他城市機場能通航，我們也會盡快先飛到杜拜，再轉機回國。」

今年26歲的中國留學生高同學，在德黑蘭大學就讀伊朗學研究生。他表示，德黑蘭大學原有10多名中國留學生，目前只剩3人。他已經無法買到機票，另外2名同學早前買了1日的機票回中國，但航班中斷擔心不能出境。如果形勢進一步惡化，他們計劃從德黑蘭乘車往伊朗與土耳其、亞美尼亞的邊境離境。

在德克蘭經營中餐廳12年的楊女士昨天表示，據當地華商會組織的資料，目前尚有70至80名中國人在德黑蘭。國企員工基本上已撤離，只剩下私人企業員工或個體戶。

美以大規模攻擊伊朗後，伊朗採取報復行動。以色列多地響起防空警報，政府要求民眾立即進入避難設施。

中國駐以色列大使館1日凌晨發出中國公民轉移撤離登記通知，指以色列持續遭受導彈、無人機襲擊，形勢嚴峻，不排除進一步惡化，建議「在以中國公民（包括港澳台同胞）」在確保安全的前提下，盡快自行轉移至以色列境內安全地區，或經塔巴邊境口岸撤離至埃及避險。

中國駐以色列使館1日起開放登記，讓無法自行安排而又有意願撤離前往埃及的中國公民註冊登記，登記人須持有中國護照（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證等），具體撤離時間另行通知。

在以色列耶路撒冷希伯來大學就讀的博士生表示，28日一天內他已經5次躲入學校的防空洞避難。另有在以色列生活的華人在網路發布影片，表示因所住公寓樓的防空洞不夠堅固，於是前往附近一家酒店地下三層的防空洞，「從此時此刻起，我們就進入戰時模式了。」