快訊

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

聽新聞
0:00 / 0:00

美以伊開戰 中國籲公民撤離有人包車循陸路離境

中央社／ 台北1日電

美以攻打伊朗後，伊朗還擊。中國外交部和中國駐伊朗使領館提醒在伊朗中國公民盡快撤離。中國媒體報導，伊朗華聯會正組織近100名中國人撤離，但已沒航班；另有中國人包車擬從陸路離開。中國駐以色列大使館發出中國公民撤離登記通知，協助撤離至埃及。

據「領事直通車」微信公眾號，中國外交部和中國駐伊朗使領館提醒在伊朗中國公民密切關注形勢變化，加強自身安全防範，盡快通過適當方式撤離至安全地區。

目前可撤離的通道包括經陸路從不同口岸入境亞塞拜然、亞美尼亞、土耳其，持中國護照免簽入境；經陸路入境伊拉克則需提前辦理電子簽證或在口岸辦理臨時簽證。

綜合瀟湘晨報、極目新聞、財新網等中國媒體報導，伊朗華僑華人聯合會會長馬先生昨天表示，一個月前，華聯會已經聯繫在伊朗的華人華僑並逐步撤離，昨天爆炸發生後，已經第一時間啟動撤離預案，當地同事正組織剩餘近100名中國人撤離。

伊朗華僑華人聯合會聯絡員譚小林昨天表示，有近100名中國人正緊急撤離，需要逐個聯繫，目前大家都安全，不過昨天已經沒有航班。

譚小林表示，昨日爆炸發生半小時後，伊朗國內的網路中斷，但聯繫中國的網路沒有斷。伊朗的物價有所上漲，但糧、油、肉類的供應正常。

伊朗的華人王先生昨日表示，他在德黑蘭南部，為盡快離開伊朗，王先生與同行4人已包了一輛出租車，但具體怎麼做還在等朋友商量。他表示，「大概會走陸路，若其他城市機場能通航，我們也會盡快先飛到杜拜，再轉機回國。」

今年26歲的中國留學生高同學，在德黑蘭大學就讀伊朗學研究生。他表示，德黑蘭大學原有10多名中國留學生，目前只剩3人。他已經無法買到機票，另外2名同學早前買了1日的機票回中國，但航班中斷擔心不能出境。如果形勢進一步惡化，他們計劃從德黑蘭乘車往伊朗與土耳其、亞美尼亞的邊境離境。

在德克蘭經營中餐廳12年的楊女士昨天表示，據當地華商會組織的資料，目前尚有70至80名中國人在德黑蘭。國企員工基本上已撤離，只剩下私人企業員工或個體戶。

美以大規模攻擊伊朗後，伊朗採取報復行動。以色列多地響起防空警報，政府要求民眾立即進入避難設施。

中國駐以色列大使館1日凌晨發出中國公民轉移撤離登記通知，指以色列持續遭受導彈、無人機襲擊，形勢嚴峻，不排除進一步惡化，建議「在以中國公民（包括港澳台同胞）」在確保安全的前提下，盡快自行轉移至以色列境內安全地區，或經塔巴邊境口岸撤離至埃及避險。

中國駐以色列使館1日起開放登記，讓無法自行安排而又有意願撤離前往埃及的中國公民註冊登記，登記人須持有中國護照（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證等），具體撤離時間另行通知。

在以色列耶路撒冷希伯來大學就讀的博士生表示，28日一天內他已經5次躲入學校的防空洞避難。另有在以色列生活的華人在網路發布影片，表示因所住公寓樓的防空洞不夠堅固，於是前往附近一家酒店地下三層的防空洞，「從此時此刻起，我們就進入戰時模式了。」

以色列 土耳其 中國人

延伸閱讀

擄走委國總統又斬首哈米尼 新華社批美：窮兵黷武

中東戰火升溫 外交部：暫未接獲國人撤離需求

哈米尼遇襲身亡 陸外交部籲中國公民：盡快離開伊朗！

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

相關新聞

紐時：狙殺哈米尼 CIA精準定位供以軍提前動手

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死於美、以昨天發動的空襲；紐約時報披露，在中情局精準定...

巴林基地冒火球…美軍遭伊朗反擊0傷亡 各地受損微乎其微

美國、以色列聯合籌畫行動數月，向伊朗發動軍事打擊，川普總統28日凌晨表示主要目的是帶給伊朗人民自由。攻擊開始約12小時後，美軍報告稱攻擊目標包括伊斯蘭革命衛隊(Revolutionary Guard)指揮設施、防空設施、飛彈和無人機發射場、軍用機場，雖然受到數百次伊朗飛彈和無人機反擊，但沒有美軍人員傷亡，美軍基地受損也微乎其微；以色列則表示擊斃了革命衛隊司令、國防部長、國安委員會秘書。

對伊朗再次點到為止？川普：手頭有退路

美國總統川普今天接受Axios新聞網訪問時披露，目前針對伊朗的這場空前軍事行動，他手頭有幾個「退路」（offramps）...

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

紐約時報報導，美國聯手以色列對伊朗採取軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，從首都德黑蘭到多座城市，出現罕見的集體歡呼場面。目擊影片顯示，民眾在街頭跳舞、拍手、高聲歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」。

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡！享年86歲

天空新聞網報導，伊朗國營電視台證實，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，享年86歲。

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。