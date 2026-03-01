聽新聞
伊朗嗆聲「史上最大報復」！川普回應了 警告輕舉妄動下場
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，德黑蘭宣告全力報復。美國總統川普於美東時間3月1日發文，警告伊朗勿輕舉妄動，否則「我們將以前所未見的力量回擊」。
美以聯軍2月28日對伊朗進行大規模空襲，哈米尼位於德黑蘭官邸內辦公室遇襲身亡，伊朗國營電視台稍早已證實消息，並發表最高國家安全委員會聲明誓言報復，將「對壓迫者展開大規模起義」。
對此，川普在真實社群發文提到，「伊朗方才表明將狠狠反擊，祭出比他們遭受過的任何攻擊還猛烈。」
川普接著以全文大寫表示：「他們最好不要那樣做，因為如此一來，我們將以前所未見的力量還擊！」
路透報導，以色列國防軍3月1日再度對伊朗發動新一輪打擊，目標鎖定彈道飛彈和防空系統。
伊朗革命衛隊同日也聲明，揚言很快將再度針對美國基地與以色列發動「史上最大規模」的攻勢。
