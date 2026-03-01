快訊

伊朗嗆聲「史上最大報復」！川普回應了 警告輕舉妄動下場

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，德黑蘭宣告全力報復。美國總統川普於美東時間3月1日發文，警告伊朗勿輕舉妄動。法新社
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，德黑蘭宣告全力報復。美國總統川普於美東時間3月1日發文，警告伊朗勿輕舉妄動，否則「我們將以前所未見的力量回擊」。

美以聯軍2月28日對伊朗進行大規模空襲，哈米尼位於德黑蘭官邸內辦公室遇襲身亡，伊朗國營電視台稍早已證實消息，並發表最高國家安全委員會聲明誓言報復，將「對壓迫者展開大規模起義」。

對此，川普在真實社群發文提到，「伊朗方才表明將狠狠反擊，祭出比他們遭受過的任何攻擊還猛烈。」

川普接著以全文大寫表示：「他們最好不要那樣做，因為如此一來，我們將以前所未見的力量還擊！」

路透報導，以色列國防軍3月1日再度對伊朗發動新一輪打擊，目標鎖定彈道飛彈防空系統

伊朗革命衛隊同日也聲明，揚言很快將再度針對美國基地與以色列發動「史上最大規模」的攻勢。

紐時：狙殺哈米尼 CIA精準定位供以軍提前動手

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死於美、以昨天發動的空襲；紐約時報披露，在中情局精準定...

巴林基地冒火球…美軍遭伊朗反擊0傷亡 各地受損微乎其微

美國、以色列聯合籌畫行動數月，向伊朗發動軍事打擊，川普總統28日凌晨表示主要目的是帶給伊朗人民自由。攻擊開始約12小時後，美軍報告稱攻擊目標包括伊斯蘭革命衛隊(Revolutionary Guard)指揮設施、防空設施、飛彈和無人機發射場、軍用機場，雖然受到數百次伊朗飛彈和無人機反擊，但沒有美軍人員傷亡，美軍基地受損也微乎其微；以色列則表示擊斃了革命衛隊司令、國防部長、國安委員會秘書。

對伊朗再次點到為止？川普：手頭有退路

美國總統川普今天接受Axios新聞網訪問時披露，目前針對伊朗的這場空前軍事行動，他手頭有幾個「退路」（offramps）...

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

紐約時報報導，美國聯手以色列對伊朗採取軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，從首都德黑蘭到多座城市，出現罕見的集體歡呼場面。目擊影片顯示，民眾在街頭跳舞、拍手、高聲歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」。

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡！享年86歲

天空新聞網報導，伊朗國營電視台證實，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，享年86歲。

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

