紐時：狙殺哈米尼 CIA精準定位供以軍提前動手

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死於美、以昨天發動的空襲；紐約時報披露，在中情局精準定位哈米尼與一眾伊朗高層集會後，以軍提早發動攻擊完成斬首任務。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，哈米尼是28日清晨於家中辦公室遭空襲身亡；半島電視台（Al Jazeera）引述伊朗官方媒體披露，哈米尼的女兒、女婿與外孫也在空襲時喪命。

紐約時報稱伊朗民眾湧入德黑蘭及全國其他城市街頭慶祝哈米尼之死，但包括半島電視台在內部分媒體引用的畫面顯示，大批伊朗民眾上街哀悼。

紐時披露，美國與以色列原計劃藉暗夜掩護在夜間發動攻擊，但在中央情報局（CIA）得知德黑蘭政府官邸將於28日上午舉行會議並判定哈米尼本人將與會後，決定改變攻擊時機。

知情人士透露，中情局將「高精確」定位資訊的情報交給以色列。以色列戰機於當地時間28日清晨6時許自基地起飛，雖然參與任務的飛機數量相對不多，但都配備長程且高精準度武器。

德黑蘭當地時間約28日上午9時40分，長程飛彈擊中目標官邸。以色列判定，當時與會者包括革命衛隊司令帕克波爾（Mohammad Pakpour）、國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、軍事委員會主席夏卡尼（Admiral Ali Shamkhani）、革命衛隊航太部隊指揮官墨沙維（Seyyed Majid Mousavi）及情報部副部長席拉吉（Mohammad Shirazi）等人。

官方的伊朗通訊社（IRNA）今天證實夏卡尼、帕克波爾死訊。

伊朗官媒引述資深政壇人士莫赫伯（MohammedMokhbher）說法，指哈米尼過世後的過渡期間，將由伊朗總統、最高司法首長及憲法監護委員會（Guardian Council）1名法學家共同主持大局。

位於德黑蘭的中東戰略研究中心（Center for MiddleEast Strategic Studies），高級研究員阿斯拉尼（AbasAslani）告訴半島電視台，哈米尼之死固然會為伊朗帶來巨大的權力真空，但他所建立的基礎設施與政治架構依然存在。

阿斯拉尼說：「這就是為何在他遇難後，仍能看到伊朗對美、以作出反擊。這顯示他任內建立的體系，即便他不在後依然能運作。」

伊朗憲法也針對過渡時期設有規範，直到專家會議（Assembly of Experts）選出新的最高領袖為止。雖然沒有具體的遴選時程，但阿斯拉尼預估，伊朗政府會很快啟動程序，以應對當前困境。