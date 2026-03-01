美以聯手攻擊伊朗 多國籲克制立即緩和局勢

以色列與美國今天聯手對伊朗發動攻擊，中東局勢再度陷入軍事對峙。

伊朗在遭受美以合攻後，向中東多國發動報復行動，目標包括杜拜與阿布達比國際機場、以色列特拉維夫、巴林及阿拉伯聯合大公國（UAE）境內的美軍基地或相關設施，另外約旦也通報遇襲。以下是各國對此一事件的反應：

●聯合國

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說：「我譴責今日中東地區的軍事升級行動。美國與以色列對伊朗動武，以及伊朗隨後在該區域發動的報復行動，皆破壞了國際和平與安全...我強烈敦促所有各方馬上重返談判桌。」

古特瑞斯表示：「我重申，除了遵守聯合國憲章等國際法，以和平方式解決國際爭端外，沒有其他可行替代方案。」

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示：「炸彈與飛彈無法解決分歧，只會帶來死亡、毀壞與人間苦難...我呼籲各方理性克制，將情勢降溫，並儘速回到談判桌前。」

●德國、法國與英國

3個國家發表聯合聲明，譴責伊朗的軍事攻擊，指伊朗必須避免無差別對象的攻擊行為。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與英國首相施凱爾（KeirStarmer）在聯合聲明中表示：「我們重申對區域穩定及保護平民生命的承諾」，並強調希望恢復談判。

馬克宏呼籲聯合國安全理事會緊急召開會議，他表示美國、以色列與伊朗之間爆發戰爭，將對國際和平與安全帶來「嚴重後果」。

馬克宏於X平台表示：「目前的升級行動，對所有人都極度危險，必須立即停止。伊朗政權必須明白，現在唯一選擇就是以誠信參與談判，終結其核子及彈道飛彈計畫，及破壞區域穩定的行動。」

●加拿大

加國總理卡尼（Mark Carney）表示，加拿大支持美國行動「防止伊朗取得核武，並遏止伊朗政權進一步威脅到國際和平與安全」。

●西班牙

西國總理桑傑士（Pedro Sanchez）在社群平台X上發文表示：「我們要求立即緩和局勢，並全面遵守國際法。」

西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）隨後也在X上表達對阿聯等遭受攻擊國家的支持與聲援。他說：「攻擊必須停止。」

●阿曼

阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）表示，阿曼居中協調的美伊談判因為此事件「再度受到破壞」。

他在X平台指出：「這對美國的利益與全球和平工作毫無助益…我呼籲美國不要進一步捲入。這不是你們的戰爭。」

●挪威

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）說：「以色列稱這次是先發制人的打擊，但這不符合國際法。先發攻擊必須是面臨確切威脅且即將發生危險，才能採取行動。」

●烏克蘭

烏克蘭外交部表示：「當前事件的根本原因，是伊朗政權的暴力與不受懲罰，尤其是針對和平抗議民眾的殺戮和壓制手段，這種情形近幾個月來尤其普遍。」

●俄羅斯

俄羅斯前總統、聯邦安全會議（Security Council）副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示：「所謂的和事佬再次現身。」

他說：「與伊朗的所有談判都是為掩護作戰。沒有人會懷疑這點，沒有人真的想談判什麼。」