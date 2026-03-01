快訊

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

聽新聞
0:00 / 0:00

美以聯手攻擊伊朗 多國籲克制立即緩和局勢

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

以色列與美國今天聯手對伊朗發動攻擊，中東局勢再度陷入軍事對峙。

伊朗在遭受美以合攻後，向中東多國發動報復行動，目標包括杜拜與阿布達比國際機場、以色列特拉維夫、巴林及阿拉伯聯合大公國（UAE）境內的美軍基地或相關設施，另外約旦也通報遇襲。以下是各國對此一事件的反應：

●聯合國

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說：「我譴責今日中東地區的軍事升級行動。美國與以色列對伊朗動武，以及伊朗隨後在該區域發動的報復行動，皆破壞了國際和平與安全...我強烈敦促所有各方馬上重返談判桌。」

古特瑞斯表示：「我重申，除了遵守聯合國憲章等國際法，以和平方式解決國際爭端外，沒有其他可行替代方案。」

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示：「炸彈與飛彈無法解決分歧，只會帶來死亡、毀壞與人間苦難...我呼籲各方理性克制，將情勢降溫，並儘速回到談判桌前。」

●德國、法國與英國

3個國家發表聯合聲明，譴責伊朗的軍事攻擊，指伊朗必須避免無差別對象的攻擊行為。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與英國首相施凱爾（KeirStarmer）在聯合聲明中表示：「我們重申對區域穩定及保護平民生命的承諾」，並強調希望恢復談判。

馬克宏呼籲聯合國安全理事會緊急召開會議，他表示美國、以色列與伊朗之間爆發戰爭，將對國際和平與安全帶來「嚴重後果」。

馬克宏於X平台表示：「目前的升級行動，對所有人都極度危險，必須立即停止。伊朗政權必須明白，現在唯一選擇就是以誠信參與談判，終結其核子及彈道飛彈計畫，及破壞區域穩定的行動。」

加拿大

加國總理卡尼（Mark Carney）表示，加拿大支持美國行動「防止伊朗取得核武，並遏止伊朗政權進一步威脅到國際和平與安全」。

●西班牙

西國總理桑傑士（Pedro Sanchez）在社群平台X上發文表示：「我們要求立即緩和局勢，並全面遵守國際法。」

西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）隨後也在X上表達對阿聯等遭受攻擊國家的支持與聲援。他說：「攻擊必須停止。」

●阿曼

阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）表示，阿曼居中協調的美伊談判因為此事件「再度受到破壞」。

他在X平台指出：「這對美國的利益與全球和平工作毫無助益…我呼籲美國不要進一步捲入。這不是你們的戰爭。」

●挪威

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）說：「以色列稱這次是先發制人的打擊，但這不符合國際法。先發攻擊必須是面臨確切威脅且即將發生危險，才能採取行動。」

●烏克蘭

烏克蘭外交部表示：「當前事件的根本原因，是伊朗政權的暴力與不受懲罰，尤其是針對和平抗議民眾的殺戮和壓制手段，這種情形近幾個月來尤其普遍。」

●俄羅斯

俄羅斯前總統、聯邦安全會議（Security Council）副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示：「所謂的和事佬再次現身。」

他說：「與伊朗的所有談判都是為掩護作戰。沒有人會懷疑這點，沒有人真的想談判什麼。」

加拿大 馬克宏 施凱爾

延伸閱讀

安理會分裂：美以自辯攻伊朗合法 德黑蘭譴責戰爭罪

美伊開戰 陸外交部表達高度關切！籲立即停止軍事行動

美攻擊伊朗恐為期數天 美議員挺川普果斷因應威脅

美聯手以色列空襲伊朗 德黑蘭當局隨即展開報復

相關新聞

紐時：狙殺哈米尼 CIA精準定位供以軍提前動手

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死於美、以昨天發動的空襲；紐約時報披露，在中情局精準定...

巴林基地冒火球…美軍遭伊朗反擊0傷亡 各地受損微乎其微

美國、以色列聯合籌畫行動數月，向伊朗發動軍事打擊，川普總統28日凌晨表示主要目的是帶給伊朗人民自由。攻擊開始約12小時後，美軍報告稱攻擊目標包括伊斯蘭革命衛隊(Revolutionary Guard)指揮設施、防空設施、飛彈和無人機發射場、軍用機場，雖然受到數百次伊朗飛彈和無人機反擊，但沒有美軍人員傷亡，美軍基地受損也微乎其微；以色列則表示擊斃了革命衛隊司令、國防部長、國安委員會秘書。

對伊朗再次點到為止？川普：手頭有退路

美國總統川普今天接受Axios新聞網訪問時披露，目前針對伊朗的這場空前軍事行動，他手頭有幾個「退路」（offramps）...

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

紐約時報報導，美國聯手以色列對伊朗採取軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，從首都德黑蘭到多座城市，出現罕見的集體歡呼場面。目擊影片顯示，民眾在街頭跳舞、拍手、高聲歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」。

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡！享年86歲

天空新聞網報導，伊朗國營電視台證實，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，享年86歲。

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。