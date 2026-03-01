哈米尼身亡 伊朗總統與2官員組3人小組領導過渡

伊朗國營電視台今天報導，在最高領袖哈米尼於美國、以色列發動的攻擊中喪生後，伊朗總統裴澤斯基安和另外兩名高層官員將在過渡期間領導國家。

法新社報導，伊朗國營電視台引述哈米尼顧問穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）的話報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）和一名來自憲法監護委員會的官員將組成3人小組，負責監督哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）去世後的過渡時期。

消息人士指出，哈米尼一旦喪命，統治機關會立即尋求任命繼任者，以彰顯穩定和延續性。不過，伊朗最高領袖的繼任程序會如何進行，目前還不是非常明確。