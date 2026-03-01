快訊

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開戰杜拜發布防空警報 台灣旅行團遊客手機接到罕見警報

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
美國和以色列昨天聯手對伊朗發動攻擊，台灣「可樂旅遊」的團員正在杜拜旅遊，手機響起警報聲，旅客已傳訊息回台灣報平安。圖／ 劉紫玲提供 游振昇
美國和以色列昨天聯手對伊朗發動攻擊，台灣「可樂旅遊」的團員正在杜拜旅遊，手機響起警報聲，旅客已傳訊息回台灣報平安。圖／ 劉紫玲提供 游振昇

美國和以色列昨天聯手對伊朗發動攻擊，台灣「可樂旅遊」的團員正在杜拜旅遊，手機響起警報聲，旅客已傳訊息回台灣報平安；旅客劉紫玲說，這次行程很幸運。在戰爭局勢升溫前，團體已順利完成所有主要景點的遊覽，比起許多困在景點或路上的遊客，他們相對很安心。

劉紫玲向台灣友人說，當地時間周日午間，杜拜居民與遊客的手機同時響起刺耳的警報聲。螢幕上以阿拉伯文與英文顯示「由於當前局勢，存在潛在飛彈威脅，請立即前往最近的安全建築內尋找掩護，遠離窗戶、門與開放區域。」 當天白天的無人機攔截行動導致杜拜國際機場（DXB）一度緊急關閉，所有阿聯酋航空（Emirates）及國際航班陷入停擺，波斯灣海面上的郵輪行程同步停止運作。

她跟隨可樂旅遊團旅遊，今天在臉書報平安表示，這次行程真的是非常幸運，戰爭局勢升溫前，團體已經順利完成所有主要景點的遊覽。雖然突如其來的機場關閉與郵輪停駛打亂了回程節奏，但比起許多困在景點或路上的遊客，他們相對安心許多。

她說當杜拜機場宣布關閉、阿聯酋航空無法起飛時，可樂旅遊第一時間啟動危機應變機制，妥善安排受影響的旅客入住當地的5星級飯店進行休息與避難。

城市上空曾有攔截行動，在導遊與飯店的安排下，台灣旅客展現特有冷靜。她說晚上的杜拜依然美麗，她們在哈里發塔下，平靜享用著極其豐盛的開齋節自助餐。雖然收到手機警報要求待在室內，但在五星級飯店的保護與美食陪伴下，旅客的情緒相當穩定，也肯定旅行社的緊急安排。

以色列 伊朗 杜拜 手機

延伸閱讀

影／杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊！女滿臉血逃命畫面曝光

中東戰爭亂旅遊 觀光署：28團、773名台灣旅客受影響

美以襲伊朗衝突升溫 陸赴伊旅遊航班受影響

中東戰火衝擊航空運輸 航班取消情況一次看

相關新聞

紐時：狙殺哈米尼 CIA精準定位供以軍提前動手

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死於美、以昨天發動的空襲；紐約時報披露，在中情局精準定...

巴林基地冒火球…美軍遭伊朗反擊0傷亡 各地受損微乎其微

美國、以色列聯合籌畫行動數月，向伊朗發動軍事打擊，川普總統28日凌晨表示主要目的是帶給伊朗人民自由。攻擊開始約12小時後，美軍報告稱攻擊目標包括伊斯蘭革命衛隊(Revolutionary Guard)指揮設施、防空設施、飛彈和無人機發射場、軍用機場，雖然受到數百次伊朗飛彈和無人機反擊，但沒有美軍人員傷亡，美軍基地受損也微乎其微；以色列則表示擊斃了革命衛隊司令、國防部長、國安委員會秘書。

對伊朗再次點到為止？川普：手頭有退路

美國總統川普今天接受Axios新聞網訪問時披露，目前針對伊朗的這場空前軍事行動，他手頭有幾個「退路」（offramps）...

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

紐約時報報導，美國聯手以色列對伊朗採取軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，從首都德黑蘭到多座城市，出現罕見的集體歡呼場面。目擊影片顯示，民眾在街頭跳舞、拍手、高聲歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」。

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡！享年86歲

天空新聞網報導，伊朗國營電視台證實，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，享年86歲。

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。