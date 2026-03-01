美伊開戰杜拜發布防空警報 台灣旅行團遊客手機接到罕見警報

美國和以色列昨天聯手對伊朗發動攻擊，台灣「可樂旅遊」的團員正在杜拜旅遊，手機響起警報聲，旅客已傳訊息回台灣報平安；旅客劉紫玲說，這次行程很幸運。在戰爭局勢升溫前，團體已順利完成所有主要景點的遊覽，比起許多困在景點或路上的遊客，他們相對很安心。

劉紫玲向台灣友人說，當地時間周日午間，杜拜居民與遊客的手機同時響起刺耳的警報聲。螢幕上以阿拉伯文與英文顯示「由於當前局勢，存在潛在飛彈威脅，請立即前往最近的安全建築內尋找掩護，遠離窗戶、門與開放區域。」 當天白天的無人機攔截行動導致杜拜國際機場（DXB）一度緊急關閉，所有阿聯酋航空（Emirates）及國際航班陷入停擺，波斯灣海面上的郵輪行程同步停止運作。

她跟隨可樂旅遊團旅遊，今天在臉書報平安表示，這次行程真的是非常幸運，戰爭局勢升溫前，團體已經順利完成所有主要景點的遊覽。雖然突如其來的機場關閉與郵輪停駛打亂了回程節奏，但比起許多困在景點或路上的遊客，他們相對安心許多。

她說當杜拜機場宣布關閉、阿聯酋航空無法起飛時，可樂旅遊第一時間啟動危機應變機制，妥善安排受影響的旅客入住當地的5星級飯店進行休息與避難。

城市上空曾有攔截行動，在導遊與飯店的安排下，台灣旅客展現特有冷靜。她說晚上的杜拜依然美麗，她們在哈里發塔下，平靜享用著極其豐盛的開齋節自助餐。雖然收到手機警報要求待在室內，但在五星級飯店的保護與美食陪伴下，旅客的情緒相當穩定，也肯定旅行社的緊急安排。