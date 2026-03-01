對伊朗再次點到為止？川普：手頭有退路

美國總統川普今天接受Axios新聞網訪問時披露，目前針對伊朗的這場空前軍事行動，他手頭有幾個「退路」（offramps）。Axios認為這與一舉剷除伊朗政權的氛圍不太相符。

川普在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接受Axios電訪時說：「我可以打長期戰並接管全局，也可以在兩、三天內收手然後告訴伊朗：若你們故態復萌（重拾核子與飛彈計畫），那幾年後就再來一遍（轟炸）。」

川普預期道：「無論如何，他們都需要好幾年的時間才能從這次襲擊中恢復過來。」

Axios認為這番話是一窺川普思維的端倪。如這次又只是「點到為止」快速軍事行動，會與美、以先前所設定「推翻伊朗政權」的目標格格不入。然而川普面臨國內壓力、包括來自他「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營要他避免長期介入中東，也是現實。

MAGA陣營引述已故保守派網紅柯克（CharlieKirk）生前反對用兵海外的立場。柯克的節目製作人奈夫（Blake Neff）說：「如果這場戰爭是場迅速、輕鬆且決定性的勝利，他們中的大多數人會釋懷。但如結果並非如此，就會引發眾怒。」

川普告訴Axios發動空襲的原因，一來是這週由特使魏科夫（Steve Witkoff）和女婿庫許納（JaredKushner）負責的對伊朗談判宣告失敗，二來是伊朗過去幾十年來的行徑。

他說：「伊朗人一度接近達成協議，然後又退縮，都是接近後又再次退縮。讓我從中了解，他們並非真心想達成協議。」

川普表示，他27日要求幕僚彙整過去25年全球各地所有與伊朗有關的攻擊事件，「我看到他們每個月都會做壞事，炸毀某些東西或殺害某些人」並說伊朗已開始重建去年6月被美軍空襲摧毀的部分核設施。

川普今天重申，去年空襲伊朗3處核設施為今日的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）奠定基礎，稱如果他沒在去年6月下令空襲，「伊朗現在可能已經研發出核武，將使今日無法發動攻擊」。

美國與以色列發動大規模攻勢，並表明這回不僅要削弱伊朗軍事能力，更要創造足以推翻神職政權的條件。據一名美方高層說法，美、以的作戰計畫預計大規模轟炸行動將持續至少5天。

但Axios認為，從川普今天受訪所言，用兵時間表可能會根據局勢的發展而改變，尤其在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已死於空襲。

另一美、以很難打持久戰的理由是防空系統備彈量吃緊。戰略暨國際研究中心（CSIS）表示，美國去年6月在以色列對伊朗發動為期12天戰爭時為協防以色列，發射約150枚終端高空防衛系統（THAAD）的攔截彈。洛馬生產的攔截彈每枚造價約1500萬美元，去年五角大廈僅採購幾十枚補充。