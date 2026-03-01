快訊

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

哈米尼遇襲身亡 陸外交部籲中國公民：盡快離開伊朗！

聯合報／ 大陸中心／即時報導
伊朗最高領袖哈米尼證實已遭美國和以色列「斬首」後，大陸外交部和中國駐伊朗使領館再度提醒在伊朗的中國公民，盡快撤離至安全地區。圖為伊朗首都德黑蘭市區3月1日清晨景象。（新華社） 林則宏
伊朗最高領袖哈米尼證實已遭美國和以色列「斬首」後，大陸外交部和中國駐伊朗使領館再度提醒在伊朗的中國公民，盡快撤離至安全地區。圖為伊朗首都德黑蘭市區3月1日清晨景象。（新華社） 林則宏

2月28日，美國、以色列對伊朗發動軍事行動，在伊朗多家媒體證實，伊朗最高領袖哈米尼已遇襲身亡後，央視新聞1日中午報導，大陸外交部和中國駐伊朗使領館提醒在伊朗中國公民密切關注形勢變化，加強自身安全防範，盡快通過適當方式撤離至安全地區。

大陸外交部表示，據掌握，目前仍可通行的撤離伊朗通道包括：

一、陸路入境亞塞拜然：阿斯塔拉口岸，通行時間9時—16時，持中國護照免簽入境；

二、陸路入境亞美尼亞：阿加拉克口岸，持中國護照免簽入境；

三、陸路入境土耳其：凡省、阿勒、哈卡里口岸，持中國護照免簽入境；

四、陸路入境伊拉克：沙拉姆切口岸，需提前辦理電子簽證或在口岸辦理臨時簽證。

新華社指出，據伊朗法爾斯通訊社1日報導，伊朗當天對伊拉克北部的一處美軍基地發起襲擊，報導並附上兩張美軍基地升起濃煙的照片。

央視新聞則指出，伊朗武裝部隊總參謀部就哈米尼「殉職」發表聲明稱，將讓美國和以色列後悔。聲明稱，「我們將繼續沿著領袖哈米尼的道路前進，繼續抵抗敵人，直到最後一滴血」。

據環球網報導，受美國與以色列2月28日對伊朗發動襲擊影響，中東地區多個國家關閉領空，截至3月1日凌晨，中東地區三個樞紐機場停止運營，造成大範圍航班取消、旅客滯留。

美聯社表示，以色列、卡達、敘利亞、伊朗、伊拉克、科威特和巴林已宣布關閉領空，阿拉伯聯合大公國則對領空實施「臨時局部關閉」。

美國航班跟蹤網站的數據顯示，2月28日清晨，至少145架原定飛往台拉維夫、杜拜等城市的航班改降雅典、伊斯坦堡或羅馬等地機場，還有一些飛機返航。一架從美國費城起飛的客機飛至西班牙上空後折返，乘客們在飛行了15個小時後又回到原點。

伊拉克 央視 哈米尼

延伸閱讀

川普嗆「徹底摧毀伊朗海軍」！荷莫茲海峽航行量暴跌70% 4國首當其衝

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美以襲伊朗衝突升溫 陸赴伊旅遊航班受影響

美以空襲伊朗遭反擊 中東地區航空運輸受衝擊

相關新聞

對伊朗再次點到為止？川普：手頭有退路

美國總統川普今天接受Axios新聞網訪問時披露，目前針對伊朗的這場空前軍事行動，他手頭有幾個「退路」（offramps）...

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

紐約時報報導，美國聯手以色列對伊朗採取軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，從首都德黑蘭到多座城市，出現罕見的集體歡呼場面。目擊影片顯示，民眾在街頭跳舞、拍手、高聲歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」。

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡！享年86歲

天空新聞網報導，伊朗國營電視台證實，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，享年86歲。

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼！伊朗未證實僅貼1張照片回應

紐約時報報導，美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，美國總統川普同日在真實社群證實，已擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗當局尚未作出官方回應，但透過哈米尼在社群媒體X的帳號發表一張照片，是一名教士手持燃燒的長劍，同時寫著哈米尼的名號「海達爾」（Hyder），這在伊朗語境中也常被視為戰鬥口號。

逃不過美國追蹤！川普稱伊朗最高領袖已身亡

美國和以色列對伊朗發動聯合軍事行動，美國總統川普28日稱伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經身亡；川普表示，哈米尼未能逃過美國的情報網和高度精密的追蹤系統。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。