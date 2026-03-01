哈米尼遇襲身亡 陸外交部籲中國公民：盡快離開伊朗！

2月28日，美國、以色列對伊朗發動軍事行動，在伊朗多家媒體證實，伊朗最高領袖哈米尼已遇襲身亡後，央視新聞1日中午報導，大陸外交部和中國駐伊朗使領館提醒在伊朗中國公民密切關注形勢變化，加強自身安全防範，盡快通過適當方式撤離至安全地區。

大陸外交部表示，據掌握，目前仍可通行的撤離伊朗通道包括：

一、陸路入境亞塞拜然：阿斯塔拉口岸，通行時間9時—16時，持中國護照免簽入境；

二、陸路入境亞美尼亞：阿加拉克口岸，持中國護照免簽入境；

三、陸路入境土耳其：凡省、阿勒、哈卡里口岸，持中國護照免簽入境；

四、陸路入境伊拉克：沙拉姆切口岸，需提前辦理電子簽證或在口岸辦理臨時簽證。

新華社指出，據伊朗法爾斯通訊社1日報導，伊朗當天對伊拉克北部的一處美軍基地發起襲擊，報導並附上兩張美軍基地升起濃煙的照片。

央視新聞則指出，伊朗武裝部隊總參謀部就哈米尼「殉職」發表聲明稱，將讓美國和以色列後悔。聲明稱，「我們將繼續沿著領袖哈米尼的道路前進，繼續抵抗敵人，直到最後一滴血」。

據環球網報導，受美國與以色列2月28日對伊朗發動襲擊影響，中東地區多個國家關閉領空，截至3月1日凌晨，中東地區三個樞紐機場停止運營，造成大範圍航班取消、旅客滯留。

美聯社表示，以色列、卡達、敘利亞、伊朗、伊拉克、科威特和巴林已宣布關閉領空，阿拉伯聯合大公國則對領空實施「臨時局部關閉」。

美國航班跟蹤網站的數據顯示，2月28日清晨，至少145架原定飛往台拉維夫、杜拜等城市的航班改降雅典、伊斯坦堡或羅馬等地機場，還有一些飛機返航。一架從美國費城起飛的客機飛至西班牙上空後折返，乘客們在飛行了15個小時後又回到原點。