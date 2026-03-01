川普攻伊前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

美國官員告訴路透社，美國對伊朗發動攻擊前，總統川普聽取的簡報不僅直言美軍可能面臨重大傷亡風險，也強調此舉可能帶來有利美國的中東地緣政治轉變。

五角大廈今天發動「史詩怒火行動」（OPERATIONEPIC FURY），使中東陷入全新且難以預測的衝突。美國與以色列軍方對伊朗多處地點發動打擊，引發伊朗對以色列及鄰近波斯灣阿拉伯國家的報復性攻擊。

這位要求不具名的官員表示，簡報人員對總統形容該行動「高風險、高回報」，可能為該地區帶來「世代難逢」的變革機會。

川普本人似乎也呼應這一觀點，他在行動開始時坦言風險，稱「勇敢的美國英雄可能會失去生命」。

川普在宣布重大戰鬥行動開始的影片談話中表示：「但我們這麼做不是為了現在，而是為了未來，這是一項崇高的使命。」

「47年來，伊朗政權一直高喊著『美國去死』，並發動了永無休止的流血與大規模殺戮運動…我們不會再忍受下去。」

川普國安團隊的簡報，解釋了他為何決定採取這場可謂自2003年伊拉克戰爭以來風險最高的美國軍事行動。

在空襲前，川普多次聽取官員簡報，包括中央情報局局長雷克里夫（John Ratcliffe）、參謀首長聯席會議（JCS）主席凱恩（Dan Caine）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）及國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）。

美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）2月26日也飛抵華盛頓，參與白宮戰情室（White HouseSituation Room）討論。

另一位美國官員表示，白宮在行動前已獲知相關風險，包括伊朗可能以飛彈對區內多處美軍基地發動報復性打擊，甚至可能壓垮防空系統，以及伊朗代理勢力在伊拉克與敘利亞攻擊美軍部隊。

該官員表示，儘管美國進行大規模軍事部署，但緊急調派至該區域的防空系統仍有其極限。

專家警告，這場正在展開的衝突可能出現危險轉折；第一位官員也指出，五角大廈的計畫似乎無法保證任何衝突的最終結果。

川普呼籲伊朗人民推翻政府，但卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）的格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）表示，這說來容易做來難。

格拉耶夫斯基說：「伊朗反對派猶如散沙，目前還不清楚民眾願意在多大程度上起身反抗。」

●川普的廣泛目標

攻擊前數週，川普下令在中東進行重大軍力部署。路透社曾報導，如果總統選擇這樣做，軍事計畫將會針對伊朗展開持續性的攻勢。官員表示，計畫中也包括針對特定官員進行狙擊。

以色列官員表示，伊朗最高領袖哈米尼（AyatollahAli Khamenei）與總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）皆為攻擊目標。

川普今天明確表示，他在伊朗的目標非常宏大，包括將終結德黑蘭對美國構成的威脅，並給予伊朗人民推翻統治者的機會。為了實現這一點，他概述計畫將重創伊朗大部分軍事力量，並剝奪其發展核武能力。

川普的決定顯示其風險承擔意願提高，甚至高於上月他下令美國特種部隊進入委內瑞拉拘捕該國總統的突襲行動。

這場針對伊朗展開的軍事行動，也比川普6月下令轟炸伊朗核設施時風險更高。

伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary GuardCorps）威脅將攻擊區域內所有美國基地與利益，並表示伊朗的報復將持續，直到「敵人被徹底擊敗」。

專家警告，伊朗有多種報復手段，除了飛彈襲擊，還包括無人機攻勢與網路戰。

曾任五角大廈中東事務高級官員、前美國駐以色列大使夏皮洛（Daniel Shapiro）表示，儘管美以發動了空襲，德黑蘭仍有能力造成相當程度的損害。

夏皮洛說：「伊朗擁有的、足以擊中美國基地的彈道飛彈數量，遠超過美國擁有的攔截彈…部分伊朗武器定會突破防線。」他強調，這次空襲「是一場重大賭注」。