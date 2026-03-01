影／杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊！女滿臉血逃命畫面曝光

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
杜拜機場多名人員受傷。圖/擷自@iihtishamm與@MarioNawfal在X的影音
杜拜機場多名人員受傷。圖/擷自@iihtishamm與@MarioNawfal在X的影音

每日郵報報導，美國與以色列伊朗發動軍事打擊後，中東局勢急速升溫。伊朗隨即展開大規模報復，對巴林、科威特等多地發動攻擊，阿拉伯聯合大公國也受波及，杜拜國際機場遭伊朗「烈士無人機」擊中，機場內一名人員受傷滿臉是血的畫面在社群瘋傳。

杜拜國際機場3月1日凌晨遭伊朗「烈士無人機」（Shahed）擊中，第3航廈出現輕微損毀，現場統計至少4名機場員工受傷，所幸傷勢均無大礙，已獲得即時處置。

由於事前已啟動應變機制，多數航廈在事發前即已先行撤離旅客。杜拜國際機場與阿勒馬克圖姆國際機場均暫停航班，並呼籲旅客暫勿前往。

根據社群流傳畫面，一名女性被拍到滿臉是血，在警消與保全人員協助下緊急撤離。另有一名男性被接駁車送醫。還有多段流出影片可見，旅客在航廈內驚慌奔逃，現場煙霧瀰漫。

除機場外，杜拜市區也傳出多起疑似遇襲跡象。網路影片顯示，全球最高建築哈里發塔（Burj Khalifa）上空疑有飛彈劃破夜空；地標性帆船飯店（Burj Al-Arab）也傳出疑似遭無人機命中後起火，但相關細節仍待官方進一步說明。

同一時間，阿布達比機場也傳出類似事故。官員表示，扎耶德國際機場（Zayed International Airport）事件造成至少1名亞洲籍人士死亡、7人受傷。

對伊朗再次點到為止？川普：手頭有退路

美國總統川普今天接受Axios新聞網訪問時披露，目前針對伊朗的這場空前軍事行動，他手頭有幾個「退路」（offramps）...

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

紐約時報報導，美國聯手以色列對伊朗採取軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，從首都德黑蘭到多座城市，出現罕見的集體歡呼場面。目擊影片顯示，民眾在街頭跳舞、拍手、高聲歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」。

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡！享年86歲

天空新聞網報導，伊朗國營電視台證實，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，享年86歲。

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼！伊朗未證實僅貼1張照片回應

紐約時報報導，美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，美國總統川普同日在真實社群證實，已擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗當局尚未作出官方回應，但透過哈米尼在社群媒體X的帳號發表一張照片，是一名教士手持燃燒的長劍，同時寫著哈米尼的名號「海達爾」（Hyder），這在伊朗語境中也常被視為戰鬥口號。

逃不過美國追蹤！川普稱伊朗最高領袖已身亡

美國和以色列對伊朗發動聯合軍事行動，美國總統川普28日稱伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經身亡；川普表示，哈米尼未能逃過美國的情報網和高度精密的追蹤系統。

