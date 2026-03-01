哈米尼死於美以空襲 32年鐵腕統治伊朗畫下句號

86歲的伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於美國、以色列發動的攻擊中喪生。擔任最高領袖30多年間，哈米尼在國內鎮壓異議人士，並堅守對美國和以色列的敵意。

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲。幾週以來川普政府持續增兵中東，並威脅若伊朗不接受他的要求（包括停止核子計畫及接受彈道飛彈設限）就要攻擊伊朗。昨天展開攻擊後，川普鼓勵伊朗人民推翻他們的政府。

● 強硬路線貫穿政治生涯 長期對抗美、以

伊朗官方媒體當地時間3月1日證實哈米尼死訊；而川普稍早已在「真實社群」（Truth Social）貼文「「哈米尼，史上最邪惡者之一，已經死了」。

紐約時報指出，作為1979年伊朗革命推翻巴勒維王室成立伊斯蘭共和國後的第二任最高領袖，哈米尼鞏固並擴張強硬的伊斯蘭主義與反西方政策，對伊朗伊斯蘭革命的形塑，遠較掌權10年、多數時間處於兩伊戰爭陰影下的第一任最高領袖何梅尼（AyatollahRuhollah Khomeini）深遠。

在國內，哈米尼以鐵腕統治，阻撓溫和派的改革嘗試，將公眾對變革的訴求標榜為西方策劃的「煽動」，並透過逮捕和處決來平息異議。他並極大程度擴張忠於神職政權的軍事力量伊斯蘭革命衛隊（IRGC），革命衛隊的情報部門成為強大的鎮壓工具。

在國外，哈米尼於加薩走廊、伊拉克、黎巴嫩和葉門訓練並武裝民兵，培植對方成為代理人，擴張什葉派伊朗的影響力威脅以色列，並挑戰遜尼派的沙烏地阿拉伯於穆斯林世界的龍頭地位。

● 貧寒教士之子到孤傲獨裁者

哈米尼於1939年4月19日出生於伊朗東北部第二大城市麥什赫德（Mashhad），在一貧寒家庭8個孩子中排行第二。他的父親是個中階教士，母親也來自教士家庭。

哈米尼4歲起就在伊斯蘭神學院接受教育。據他自述，13歲時聽到伊斯蘭武裝分子沙法維（NavabSafavi）的演講，初次萌生革命熱情。在伊拉克學習一年後，他回到伊朗聖城科姆（Qum），並在19歲時受何梅尼影響。

影響哈米尼思想的還包括當代伊斯蘭原教旨主義運動、伊斯蘭建國論重要思想家之一的庫特布（SayyidQutb）。哈米尼曾將一些庫特布的著作從阿拉伯語翻譯成波斯語。

在何梅尼支持下，哈米尼於1981年10月就任總統，連任兩屆至1989年8月3日。在1989年何梅尼逝世後的繼位者角逐時，哈米尼的教士資歷本不符憲法要求，據稱當時是國會議長拉夫桑雅尼（Ali Akbar HashemiRafsanjani）與何梅尼之子阿瑪德（Ahmad）堅稱何梅尼遺願是讓哈米尼繼位，才將哈米尼送上大位。

哈米尼繼承大位時的伊朗，是個在地區內孤立、軍力耗盡且經濟受戰爭蹂躪的國家。雖然他缺乏何梅尼的領袖魅力與神祕感，但他迅速行動以擴張權力並重建伊朗的影響力。

● 血染的權力路 將伊朗帶向孤立

哈米尼堅持追求伊朗自身在核燃料濃縮、飛彈研發及地區外交方面的利益，以鞏固主權。然而，核子計畫加上哈米尼對西方的激進言論，引來多項對伊朗毀滅性的國際經濟制裁，也讓伊朗形同孤立於國際。

以色列為阻止伊朗研發核武，多年來主導並策畫多起秘密破壞與針對性暗殺，包括去年6月以色列率先對伊朗全境空襲和隨後的美軍空襲伊朗核設施，然後就是當前這場美、以聯合攻擊。

過去10年，隨反政府示威活動愈發頻繁，哈米尼訴諸更加殘酷手段。2026年1月，伊朗安全部隊鎮壓從去年底點燃的最新一波示威潮，當局稱有3100多人喪生，而人權組織則估計死亡人數超過6000。

哈米尼的私人生活和財務狀況細節大多不透明。路透社曾於2013年披露他控制一個價值約950億美元的國有機構集團，此集團建立在「系統性沒收成千上萬普通伊朗人財產」之上。雖然相關業務賦予他巨大經濟權力，但路透社並未發現哈米尼藉以謀取私利的證據。

史丹佛大學歷史學家及伊朗研究主任米拉尼（Abbas Milani）說：「哈米尼傲慢、博學、固執、好復仇，無法接受錯誤也不願妥協，且沉迷陰謀論。他不斷與真實及想像的敵人交戰，他的政策導致伊朗在國際上的孤立以及國內的僵化專制。」

紐時另一篇分析指出，對川普而言，儘管當下的伊朗並無對美國產生立即性的威脅，但因看到一個將疲弱伊朗政府推入懸崖的機會，並賭上這回能引發伊朗民眾起義，因而毅然選擇對伊朗動武。