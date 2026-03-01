快訊

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

北美伊朗後裔慶哈米尼之死 有人籲川普解除制裁

中央社／ 洛杉磯28日綜合外電報導
美國華盛頓州的伊朗裔民眾2月28日舉行集會，慶祝美國轟炸伊朗並擊斃伊朗最高領袖哈米尼。（美聯社）
美國華盛頓州的伊朗裔民眾2月28日舉行集會，慶祝美國轟炸伊朗並擊斃伊朗最高領袖哈米尼。（美聯社）

伊朗最高領袖哈米尼喪生消息獲證實後，從北美東部城市多倫多到西部大都會洛杉磯各地的伊朗裔人士有人走上街頭歡慶，也有人對祖國未來陷入戰火感到深切憂慮。

法新社報導，川普稍早宣布哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）已在空襲行動中喪生；數小時後，伊朗國營電視證實了這項消息。不過，當天稍早已看到民眾展開遊行。

● 歡呼民眾：伊朗人終可過上自由生活

在擁有龐大伊朗僑民社群的美國加州洛杉磯，遊行民眾唱歌、歡呼，手持伊朗革命前的巴勒維王朝旗幟及印有美國總統川普（Donald Trump）肖像的海報，有些人還穿著寫有「解放伊朗」字樣的T恤。

在麻州波士頓（Boston），也看得到民眾在街頭高唱並踩踏伊朗國旗。阿加沙迪吉（NavidAghasadeghi）向法新社表示：「伊朗人終於有機會過上他們渴望的自由生活。」

而在加拿大第一大城多倫多（Toronto），拉茲姆忠（Fartach Razmjoo）坦承內心「五味雜陳」。他說：「這個殘暴政權看似即將終結，但同時我也非常替伊朗境內的民眾擔心。」

他表示希望「伊朗人民現在能鼓起勇氣，走上街頭，試圖推翻政府」。

● 反戰民眾：關心伊朗人　就該解除制裁

但在美國紐約（New York）一場反戰抗議活動中，有人對川普矢言「只要有需要，將持續」空襲的立場表達質疑態度。

36歲的社運人士傅雷漢（Layan Fuleihan）向法新社表示：「轟炸人民無法促成他們獲得自由。」

「如果川普真的關心民主，或是關心伊朗人民的福祉，他就應解除那些讓伊朗勞工連溫飽都成問題的嚴厲經濟制裁。」

在美國首都華府，27歲工程師葛瑞（Brent Gray）表示，川普是在「未經國會批准的情況下發動軍事行動」。

反戰團體阻止戰爭並終止種族歧視組織（ANSWER）則呼籲於3月2日發動全美大示威，譴責這是一場「毫無正當理由、非法的戰爭」。

● 小德黑蘭餐廳業者：盼伊朗不重蹈伊拉克覆轍

在洛杉磯時而被稱為「小德黑蘭」或「小波斯」的西木區（Westwood），餐廳老闆法拉哈尼普爾（Roozbeh Farahanipour）告訴法新社，他的心情「非常複雜」。

這位54歲的業者說：「我看到人們在街上跳舞的畫面，那讓我想起伊拉克戰爭初期，當時伊拉克民眾也在街頭歡慶。」

他說：「我希望這次結果能有所不同。」

伊拉克 伊朗 川普 哈米尼

延伸閱讀

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

伊朗證實最高領袖哈米尼已死 川普揚言繼續轟

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照！可能接班人選曝光

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼！伊朗未證實僅貼1張照片回應

相關新聞

對伊朗再次點到為止？川普：手頭有退路

美國總統川普今天接受Axios新聞網訪問時披露，目前針對伊朗的這場空前軍事行動，他手頭有幾個「退路」（offramps）...

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

紐約時報報導，美國聯手以色列對伊朗採取軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，從首都德黑蘭到多座城市，出現罕見的集體歡呼場面。目擊影片顯示，民眾在街頭跳舞、拍手、高聲歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」。

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡！享年86歲

天空新聞網報導，伊朗國營電視台證實，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，享年86歲。

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼！伊朗未證實僅貼1張照片回應

紐約時報報導，美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，美國總統川普同日在真實社群證實，已擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗當局尚未作出官方回應，但透過哈米尼在社群媒體X的帳號發表一張照片，是一名教士手持燃燒的長劍，同時寫著哈米尼的名號「海達爾」（Hyder），這在伊朗語境中也常被視為戰鬥口號。

逃不過美國追蹤！川普稱伊朗最高領袖已身亡

美國和以色列對伊朗發動聯合軍事行動，美國總統川普28日稱伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經身亡；川普表示，哈米尼未能逃過美國的情報網和高度精密的追蹤系統。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。