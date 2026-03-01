快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）聯合以色列總理內唐亞胡（右）對伊朗採取軍事行動，在2月28日擊斃伊朗最高領袖哈米尼（中）。法新社
美國總統川普（左）聯合以色列總理內唐亞胡（右）對伊朗採取軍事行動，在2月28日擊斃伊朗最高領袖哈米尼（中）。法新社

紐約時報報導，美國聯手以色列對伊朗採取軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，從首都德黑蘭到多座城市，出現罕見的集體歡呼場面。目擊影片顯示，民眾在街頭跳舞、拍手、高聲歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」。

多名德黑蘭居民透過視訊向外媒描述，街區裡聚集成群人潮，有人播放震耳欲聾的波斯舞曲，也有人邊跳舞邊大笑。一名53歲女性受訪者說，聽到消息的那一刻，她忍不住尖叫、跳起來，隨後和家人衝到街上，與鄰居一起又喊又跳，「像是壓抑多年的情緒一次釋放」。

根據BBC Persian發布的一段影片，當日有人在屋頂高喊：「哈米尼下地獄了。」

在西部庫德族城市阿卜達南（Abdanan），年輕男女開車繞行市區，把身體探出車窗比出勝利手勢；南部城市設拉子（Shiraz）與伊斯法罕（Isfahan），也可見上百人臨時在街頭開起舞會。一段經外媒核實的影片中，有人高喊：「今晚，2月28日，為我們的自由道賀。」另一段畫面裡，一名男子激動尖叫：「我是在作夢嗎？」並對著鏡頭喊道：「向新世界問好！」

部分影片還拍到民眾推倒象徵最高領袖的人形紀念物，四周燃起火焰。與此同時，支持哈米尼的群體幾乎未現身街頭，只在社群媒體表達不滿與震驚。

旅居海外的伊朗人也透過視訊與國內親友同步慶祝，有人開香檳、有人落淚、有人在家中狂舞。一名旅美伊朗女性說：「我不知道該怎麼形容，真的太不真實了，感謝自己能活著看到這一天。」

在歡呼聲中，未來局勢仍充滿不確定性。哈米尼掌權近40年後，伊朗將走向新的政治體制，或由既定接班人延續權力結構，外界仍在密切觀察。

川普 德黑蘭 紐約時報 影片 哈米尼

延伸閱讀

伊朗證實最高領袖哈米尼已死 川普揚言繼續轟

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡！享年86歲

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照！可能接班人選曝光

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼！伊朗未證實僅貼1張照片回應

相關新聞

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

紐約時報報導，美國聯手以色列對伊朗採取軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，從首都德黑蘭到多座城市，出現罕見的集體歡呼場面。目擊影片顯示，民眾在街頭跳舞、拍手、高聲歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」。

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡！享年86歲

天空新聞網報導，伊朗國營電視台證實，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，享年86歲。

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼！伊朗未證實僅貼1張照片回應

紐約時報報導，美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，美國總統川普同日在真實社群證實，已擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗當局尚未作出官方回應，但透過哈米尼在社群媒體X的帳號發表一張照片，是一名教士手持燃燒的長劍，同時寫著哈米尼的名號「海達爾」（Hyder），這在伊朗語境中也常被視為戰鬥口號。

逃不過美國追蹤！川普稱伊朗最高領袖已身亡

美國和以色列對伊朗發動聯合軍事行動，美國總統川普28日稱伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經身亡；川普表示，哈米尼未能逃過美國的情報網和高度精密的追蹤系統。

川普證實伊朗最高領袖哈米尼身亡 對伊轟炸將持續1周

美國2月28日聯手盟邦以色列對伊朗發動「史詩怒火」行動。美國總統川普同日對美國廣播公司（ABC）說，許多報導提到伊朗最高領袖哈米尼已在當天的空襲中喪命，他相信這些報導的真實性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。