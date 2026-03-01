伊朗證實哈米尼死訊 澳洲總理：不會有人為他哀悼

伊朗國營媒體今天證實，86歲的最高領袖哈米尼在美國與以色列發動的攻擊中喪命，伊朗政府宣布全國進入40天哀悼期。澳洲總理艾班尼斯對此表示，不會有人為他的死哀悼。

法新社和路透社等多家媒體報導，伊朗國營電視台主播已證實哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的死訊。

艾班尼斯（Anthony Albanese）對此表示，「不會有人為他哀悼」。

艾班尼斯對記者說：「哈米尼對伊朗政權的彈道飛彈和核子計畫負有責任、支持武裝代理人，並對自己的人民實施殘酷的暴力和恐嚇行為。他還負責策劃針對澳洲本土的襲擊。不會有人為他的死哀悼。」