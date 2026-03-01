快訊

伊朗證實哈米尼死訊 澳洲總理：不會有人為他哀悼

中央社／ 德黑蘭1日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）

伊朗國營媒體今天證實，86歲的最高領袖哈米尼在美國與以色列發動的攻擊中喪命，伊朗政府宣布全國進入40天哀悼期。澳洲總理艾班尼斯對此表示，不會有人為他的死哀悼。

法新社和路透社等多家媒體報導，伊朗國營電視台主播已證實哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的死訊。

艾班尼斯（Anthony Albanese）對此表示，「不會有人為他哀悼」。

艾班尼斯對記者說：「哈米尼對伊朗政權的彈道飛彈和核子計畫負有責任、支持武裝代理人，並對自己的人民實施殘酷的暴力和恐嚇行為。他還負責策劃針對澳洲本土的襲擊。不會有人為他的死哀悼。」

以色列 彈道飛彈 澳洲

相關新聞

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

紐約時報報導，美國聯手以色列對伊朗採取軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，從首都德黑蘭到多座城市，出現罕見的集體歡呼場面。目擊影片顯示，民眾在街頭跳舞、拍手、高聲歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」。

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡！享年86歲

天空新聞網報導，伊朗國營電視台證實，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，享年86歲。

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼！伊朗未證實僅貼1張照片回應

紐約時報報導，美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，美國總統川普同日在真實社群證實，已擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗當局尚未作出官方回應，但透過哈米尼在社群媒體X的帳號發表一張照片，是一名教士手持燃燒的長劍，同時寫著哈米尼的名號「海達爾」（Hyder），這在伊朗語境中也常被視為戰鬥口號。

逃不過美國追蹤！川普稱伊朗最高領袖已身亡

美國和以色列對伊朗發動聯合軍事行動，美國總統川普28日稱伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經身亡；川普表示，哈米尼未能逃過美國的情報網和高度精密的追蹤系統。

川普證實伊朗最高領袖哈米尼身亡 對伊轟炸將持續1周

美國2月28日聯手盟邦以色列對伊朗發動「史詩怒火」行動。美國總統川普同日對美國廣播公司（ABC）說，許多報導提到伊朗最高領袖哈米尼已在當天的空襲中喪命，他相信這些報導的真實性。

