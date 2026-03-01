快訊

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

聯合新聞網／ 綜合報導
上海浦東機場。 聯合報系資料照片／記者謝守真攝影

美國與以色列近日對伊朗展開軍事行動，戰火迅速擴散。根據外媒報導，伊朗31個省分中已有超過半數受波及，周邊多國陸續暫停航班起降，使部分滯留當地的外籍人士轉往敘利亞大馬士革機場尋求離境機會。隨著撤離需求升溫，微博昨天（2月28日）晚上瘋傳一張航班截圖，顯示從大馬士革飛往上海浦東機場的機票價格飆破天際，最高一張逼近人民幣555萬元（約新台幣2540萬元），引發熱議。

中國大陸《每日經濟新聞》報導指出，2月28日有網友在票務平台查詢航班時發現，敘利亞當地時間17點起飛的大馬士革至上海航班，票價一度顯示超過人民幣382萬元（約新台幣1719萬元），令不少人驚呼「一張機票等於一套房」。事實上，在戰事升級前，若搭乘廈門航空，票價不到人民幣3000元（新台幣約1.4萬元）；若選擇阿聯酋航空或馬來西亞航空，價格約在人民幣1萬元（約新台幣4.6萬元）左右。

針對天價機票，知情人士解釋，此類極端價格多半是供應商在後台人工輸入時出現錯誤，導致前端頁面顯示異常；若真有離譜高價，平台通常會盡快下架，避免影響用戶與輿論。同時強調，機票售價由供應商自行設定與銷售，票務平台僅負責展示與交易撮合，價差收益並非由平台取得。

報導也指出，2月28日晚間再度查詢時，當天大馬士革飛往上海的航班已無可售票。3月1日及之後仍有部分航班開放銷售，但價格明顯偏高，例如經多哈、吉隆坡轉機的航班含稅票價接近人民幣6萬元（約新台幣27萬元）；經多哈、北京轉機的航班超過人民幣7萬元（約新台幣31.5萬元）；經多哈、廣州轉機的航班也接近人民幣7萬元。不過，仍可見部分經多哈轉機的航班維持1萬多元人民幣的區間，只是價格變動相當頻繁。

大馬士革飛往上海浦東機場的機票價格飆破天際，最高一張逼近555萬元人民幣（約2540萬元台幣），引發熱議。圖擷自微博

