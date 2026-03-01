伊朗證實最高領袖哈米尼已死 川普揚言繼續轟

伊朗政府今天證實，現年86歲的最高領袖哈米尼已死於美國與以色列發動的攻擊。美國總統川普說，美軍的打擊將持續，直到實現「在中東乃至世界和平的目標為止」。

紐約時報指出，川普稍早先在社群媒體宣布哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死訊，並呼籲伊朗人民接管政府。伊朗官員起初斥哈米尼死訊為虛張聲勢或心理戰，然而在戰事進入第二天、伊朗全境再遭一波空襲的3月1日清早，伊朗官方通訊社證實哈米尼死訊。

目前還不清楚究竟是美軍還是以色列的擊斃哈米尼，也不清楚如今誰掌控伊朗政權。伊朗宣布為哈米尼的逝世設立40天官方哀悼期，並宣布全國放假7天致哀。

川普與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）2月28日表示已對伊朗展開大規模空襲，目標之一就是推動伊朗政權更迭。川普在一段影片聲明中向伊朗人民喊話「等我們完事後，接管你們的政府吧」「它將屬於你們」。

紐時分析，目前也不清楚剷除哈米尼會否對他所領導的體制造成重大改變。向最高領袖負責的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）近期在鎮壓年初大規模示威時造成數千死，展現對國家的掌控力。

哈米尼之死也可能在德黑蘭引發劇烈的政治震盪，升溫全面中東衝突的可能。

各國領袖在美、以2月28日對伊朗動武後呼籲各方保持克制，不過加拿大與澳洲支持美國的行動。

川普表示，美軍的打擊「將在整個星期持續、不間斷地進行，或直到達成我們在中東乃至全世界實現和平的目標為止！」