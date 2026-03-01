聽新聞
預告新武器？伊朗反擊美國指揮官：所用飛彈僅清「陳舊庫存」
在以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗後，伊朗反擊空襲美軍在中東的多個基地，伊朗革命衛隊高級指揮官賈巴里（Sardar Jabbari）向美方警告稱，伊朗在今日反擊行動中所動用的導彈僅「倉庫的陳舊庫存」，暗示伊朗尚未打出底牌。
據央視新聞報導，賈巴里進一步透露，伊朗還即將在戰場上展示並投入一系列「從未面世的神秘武器」。他強調這些尖端裝備的威力和技術水平將遠超外界想像，旨在給侵略者帶來毀滅式的打擊。
文章授權轉載自《香港01》
