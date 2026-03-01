快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開戰 陸外交部表達高度關切！籲立即停止軍事行動

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國紐約時間2月28日，聯合國安理會就伊朗局勢召開緊急會議。（歐新社）
美國紐約時間2月28日，聯合國安理會就伊朗局勢召開緊急會議。（歐新社）

北京時間2月28日，美國和以色列對伊朗發動軍事打擊。對此，大陸外交部於28日晚間發布新聞稿表達高度關切。大陸外交部強調，伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。

央視新聞報導，美伊開戰後，當地時間2月28日，聯合國安理會就伊朗局勢召開緊急會議。中國常駐聯合國代表傅聰在會上表示，美國和以色列悍然對伊朗境內發動軍事打擊，導致地區局勢驟然升級，中方對此深表關切。

傅聰指出，中方一貫主張各方應遵守《聯合國憲章》宗旨和原則，反對並譴責在國際關係中使用或威脅使用武力。他強調，伊朗及其他地區國家的主權、安全和領土完整必須得到尊重。

傅聰表示，中方對衝突導致大量平民傷亡深感痛心。任何時候，武裝衝突中保護平民的紅線都不能突破，無差別使用武力的行為都不可接受。他呼籲各方履行國際法，包括國際人道法義務，切實保障平民安全，避免攻擊民用設施。

他強調，武力不是解決國際爭端的正確方式，只會加劇仇恨和矛盾。中東局勢升級外溢，不符合任何一方的利益。通過對話談判解決矛盾分歧，是唯一的出路。中方呼籲立即停止軍事行動，防止局勢輪番升級。

傅聰稱，有關軍事打擊發生在美伊正在進行外交談判之際，令人震驚。有關各方應展現政治誠意，盡快恢復對話談判，回到政治解決的正確軌道上來。中方願同國際社會一道，凝聚促和努力，推動中東地區早日恢復和平穩定。

央視 美國 中方

延伸閱讀

美以襲伊朗衝突升溫 陸赴伊旅遊航班受影響

美聯手以色列空襲伊朗 德黑蘭當局隨即展開報復

川普宣戰！美以聯手攻伊 伊朗回擊

美伊開戰 英法不希望事態升級

相關新聞

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

紐約時報報導，美國聯手以色列對伊朗採取軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，從首都德黑蘭到多座城市，出現罕見的集體歡呼場面。目擊影片顯示，民眾在街頭跳舞、拍手、高聲歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」。

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡！享年86歲

天空新聞網報導，伊朗國營電視台證實，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，享年86歲。

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼！伊朗未證實僅貼1張照片回應

紐約時報報導，美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，美國總統川普同日在真實社群證實，已擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗當局尚未作出官方回應，但透過哈米尼在社群媒體X的帳號發表一張照片，是一名教士手持燃燒的長劍，同時寫著哈米尼的名號「海達爾」（Hyder），這在伊朗語境中也常被視為戰鬥口號。

逃不過美國追蹤！川普稱伊朗最高領袖已身亡

美國和以色列對伊朗發動聯合軍事行動，美國總統川普28日稱伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經身亡；川普表示，哈米尼未能逃過美國的情報網和高度精密的追蹤系統。

川普證實伊朗最高領袖哈米尼身亡 對伊轟炸將持續1周

美國2月28日聯手盟邦以色列對伊朗發動「史詩怒火」行動。美國總統川普同日對美國廣播公司（ABC）說，許多報導提到伊朗最高領袖哈米尼已在當天的空襲中喪命，他相信這些報導的真實性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。