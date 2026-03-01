伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡！享年86歲

天空新聞網報導，伊朗國營電視台證實，最高領袖哈米尼遇襲身亡，享年86歲，全國進入為期40天的哀悼期。

美聯社引述伊朗國營電視台指出，哈米尼在位於德黑蘭市中心的一處辦公地點遇襲身亡。根據Airbus衛星影像，這處地點受到嚴重彈襲。

伊朗最高國家安全委員會宣布全國放假7天，並進入為期40天的哀悼期。聲明以「殉教」形容哈米尼之死，稱這位備受尊崇的伊斯蘭教領袖在37年統治期間「為伊斯蘭統治史開啟新篇章」，並誓言報復，稱「將在對抗壓迫者的鬥爭中引發一場大規模起義」。

紐約時報指出，伊朗國營電視台主播身穿黑衣、強忍淚水宣讀這份聲明，內容並提到哈米尼是在伊斯蘭教神聖的齋戒月（Ramadan）期間身亡。

哈米尼掌權近40年，他的死亡將成為中東局勢的重大轉折點，也使人口約9300萬、位於全球關鍵能源產區的伊朗在最高權力核心出現真空，後續接班與權力重組充滿不確定性。

這波「斬首」伊朗領導層的行動，被視為美方再次展示軍事投射能力，距離美國總統川普突襲委內瑞拉、逮捕總統馬杜洛不到2個月時間。