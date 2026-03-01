傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照！可能接班人選曝光

美以聯手發動軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭尚未證實消息，外媒稱美國總統川普與以色列總理內唐亞胡已看過哈米尼遺體照；而至少4名哈米尼的親屬也遇襲身亡。紐約時報報導，哈米尼早已預作權力交接安排，並曾點名3名可迅速上位的接班人選。

以色列時報報導引述以色列第12頻道（Channel 12）報導，伊朗當局在德黑蘭一處院區尋獲哈米尼遺體後，已有人向川普和內唐亞胡出示遺體照。

紐時報導引述6名伊朗高層官員與2名神職人員說法稱，哈米尼在6月與以色列的12天戰爭期間、躲藏之際，曾點名3名可迅速上位的接班人選：伊朗司法首長穆赫辛尼-埃傑赫伊（Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i）、哈米尼幕僚長兼哈米尼辦公室的政治安全事務副手海傑齊（Ali Asghar Hejazi），以及改革派陣營的溫和神職人員哈山（Hassan Khomeini），他是伊朗已故領袖魯霍拉．何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）的孫子。

依伊朗制度，最高領袖須由「專家會議」（Assembly of Experts）任命，且必須是資深什葉派神職人員與學者。

紐時並提到，哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba）長期被視為幕後權勢人物，在部分派系中頗受支持，但哈米尼曾向追隨者表明，不希望最高領袖職位走向世襲。

另根據伊朗半官方法斯通訊社（Fars News Agency），哈米尼的女兒、女婿與外孫已身亡，消息在伊朗當地3月1日上午獲得證實。該通訊社並稱，哈米尼的1名媳婦也在事件中喪生。

在首都德黑蘭，分裂情緒也浮上檯面。紐時引述10多名德黑蘭居民以電話與簡訊描述，部分社區出現反對者因哈米尼身亡傳聞而歡呼、跳舞、放煙火的景象；一名伊朗民眾視訊受訪時表示，街上可聽見掌聲與歡呼。