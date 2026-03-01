快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照！可能接班人選曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗最高領袖哈米尼去年9月在德黑蘭發表電視演說。路透
美以聯手發動軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼德黑蘭尚未證實消息，外媒稱美國總統川普以色列總理內唐亞胡已看過哈米尼遺體照；而至少4名哈米尼的親屬也遇襲身亡。紐約時報報導，哈米尼早已預作權力交接安排，並曾點名3名可迅速上位的接班人選。

以色列時報報導引述以色列第12頻道（Channel 12）報導，伊朗當局在德黑蘭一處院區尋獲哈米尼遺體後，已有人向川普和內唐亞胡出示遺體照。

紐時報導引述6名伊朗高層官員與2名神職人員說法稱，哈米尼在6月與以色列的12天戰爭期間、躲藏之際，曾點名3名可迅速上位的接班人選：伊朗司法首長穆赫辛尼-埃傑赫伊（Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i）、哈米尼幕僚長兼哈米尼辦公室的政治安全事務副手海傑齊（Ali Asghar Hejazi），以及改革派陣營的溫和神職人員哈山（Hassan Khomeini），他是伊朗已故領袖魯霍拉．何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）的孫子。

依伊朗制度，最高領袖須由「專家會議」（Assembly of Experts）任命，且必須是資深什葉派神職人員與學者。

紐時並提到，哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba）長期被視為幕後權勢人物，在部分派系中頗受支持，但哈米尼曾向追隨者表明，不希望最高領袖職位走向世襲。

另根據伊朗半官方法斯通訊社（Fars News Agency），哈米尼的女兒、女婿與外孫已身亡，消息在伊朗當地3月1日上午獲得證實。該通訊社並稱，哈米尼的1名媳婦也在事件中喪生。

在首都德黑蘭，分裂情緒也浮上檯面。紐時引述10多名德黑蘭居民以電話與簡訊描述，部分社區出現反對者因哈米尼身亡傳聞而歡呼、跳舞、放煙火的景象；一名伊朗民眾視訊受訪時表示，街上可聽見掌聲與歡呼。

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

紐約時報報導，美國聯手以色列對伊朗採取軍事行動，擊斃伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，從首都德黑蘭到多座城市，出現罕見的集體歡呼場面。目擊影片顯示，民眾在街頭跳舞、拍手、高聲歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」。

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡！享年86歲

天空新聞網報導，伊朗國營電視台證實，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，享年86歲。

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼！伊朗未證實僅貼1張照片回應

紐約時報報導，美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，美國總統川普同日在真實社群證實，已擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗當局尚未作出官方回應，但透過哈米尼在社群媒體X的帳號發表一張照片，是一名教士手持燃燒的長劍，同時寫著哈米尼的名號「海達爾」（Hyder），這在伊朗語境中也常被視為戰鬥口號。

逃不過美國追蹤！川普稱伊朗最高領袖已身亡

美國和以色列對伊朗發動聯合軍事行動，美國總統川普28日稱伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經身亡；川普表示，哈米尼未能逃過美國的情報網和高度精密的追蹤系統。

川普證實伊朗最高領袖哈米尼身亡 對伊轟炸將持續1周

美國2月28日聯手盟邦以色列對伊朗發動「史詩怒火」行動。美國總統川普同日對美國廣播公司（ABC）說，許多報導提到伊朗最高領袖哈米尼已在當天的空襲中喪命，他相信這些報導的真實性。

