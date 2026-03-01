快訊

伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

神隱4個月首度同框！粿粿、王子現身宮廟團拜 擲筊畫面被捕捉

聽新聞
0:00 / 0:00

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
杜拜朱美拉棕櫚島的五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」遇襲引發大火，導致至少4人受傷，目擊者拍攝到濃煙與火勢蔓延至酒店多層樓。圖/擷自@TheYorubaTimes在X的影音
杜拜朱美拉棕櫚島的五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」遇襲引發大火，導致至少4人受傷，目擊者拍攝到濃煙與火勢蔓延至酒店多層樓。圖/擷自@TheYorubaTimes在X的影音

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

阿聯國防部28日聲明遭伊朗彈道飛彈的「公然攻擊」，防空系統已成功攔截多枚來襲飛彈；不過，攔截後的碎片墜落阿布達比一處住宅區，造成部分財物損失，並導致1人罹難。阿聯國防部譴責此次攻擊是「危險升級」與「懦弱行徑」，並強調保留全面回應的權利。美國空軍與UAE空軍共用阿布達比南方的達夫拉空軍基地（Al Dhafra Air Base）。

一名目擊者告訴路透，她聽到連續5聲爆響，間隔極短，阿布達比海濱大道（Corniche）附近一處住宅的窗戶「都在震動」。

另外，杜拜市區一度響起空襲警報，民眾奔跑尋找掩護的畫面在社群平台流傳。

杜拜朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）的五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」（Fairmont The Palm）被擊中並引發大火，導致至少4人受傷，目擊者拍攝到濃煙與火勢蔓延至酒店多層樓。

華盛頓郵報指出，目前尚不清楚飯店是遭伊朗飛彈直接擊中，或是遭飛彈碎片波及。

經查證的影片顯示費爾蒙棕櫚飯店入口遭到擊中的瞬間，畫面由飯店對面一棟建築拍攝，可見撞擊發生後隨即引爆，拍攝者疑似立刻趴倒在地並從陽台後退，同時一團巨大的橘色火球猛烈竄出。

另一些經查證的影像也顯示，費爾蒙棕櫚飯店上方升起大量濃煙；朱美拉棕櫚島是杜拜著名人造群島，以奢華飯店聚集聞名。

伊朗 杜拜 飛彈 彈道飛彈 防空系統

延伸閱讀

美以空襲伊朗遭反擊 中東地區航空運輸受衝擊

台人赴巴林下榻美軍基地旁 飛彈震撼如地震居民驚逃

美聯手以色列空襲伊朗 德黑蘭當局隨即展開報復

川普宣戰！美以聯手攻伊 伊朗回擊

相關新聞

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼！伊朗未證實僅貼1張照片回應

紐約時報報導，美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，美國總統川普同日在真實社群證實，已擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗當局尚未作出官方回應，但透過哈米尼在社群媒體X的帳號發表一張照片，是一名教士手持燃燒的長劍，同時寫著哈米尼的名號「海達爾」（Hyder），這在伊朗語境中也常被視為戰鬥口號。

逃不過美國追蹤！川普稱伊朗最高領袖已身亡

美國和以色列對伊朗發動聯合軍事行動，美國總統川普28日稱伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經身亡；川普表示，哈米尼未能逃過美國的情報網和高度精密的追蹤系統。

目標不明…美攻伊引發質疑 以色列躍中東第一強

紐約時報分析，當代美國鮮少像川普此次攻擊伊朗般，在如此幾無解釋和說明且幾無公開辯論下，就準備進行一場重大的戰爭行為，引發多方質疑。

川普宣戰！美以聯手攻伊 伊朗回擊

美國與以色列對伊朗發動攻擊，讓伊朗再度陷入戰火。美國總統川普二月廿八日清晨在自創社媒真實社群發文宣布，正對伊朗發動大規模...

川普證實伊朗最高領袖哈米尼身亡 對伊轟炸將持續1周

美國2月28日聯手盟邦以色列對伊朗發動「史詩怒火」行動。美國總統川普同日對美國廣播公司（ABC）說，許多報導提到伊朗最高領袖哈米尼已在當天的空襲中喪命，他相信這些報導的真實性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。