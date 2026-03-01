快訊

伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

神隱4個月首度同框！粿粿、王子現身宮廟團拜 擲筊畫面被捕捉

美以聯手空襲伊朗釀201死 傳30枚炸彈轟哈米尼住所

中央社／ 耶路撒冷/德黑蘭28日綜合外電報導
美國稱已擊斃伊朗最高領袖哈米尼。(新華社)
以色列軍隊對伊朗發動史上最大規模空襲；伊朗紅新月會稱美以聯合空襲造成至少201人喪生。以色列媒體報導，有30枚炸彈轟炸伊朗最高領袖哈米尼的住所建築群。

以色列第12頻道（Channel 12）新聞台報導，美國與以色列今天聯合對伊朗發動攻擊，對伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）住所建築群投下30枚炸彈。

12頻道記者塞加爾（Amit Segal）表示：「共有30枚炸彈落在哈米尼住處建築群；哈米尼當時人在地下掩體，但可能並非在他自己專屬的掩護處。」

法新社報導，一般認為塞加爾與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）關係密切，但塞加爾並未說明他的消息來源。

伊朗紅新月會（Red Crescent）今晚通報，伊朗遭美以聯合空襲，至少有201人死亡、747人受傷。

紅新月會在「伊朗學生通訊社」（ISNA）發布聲明指出：「伊朗31省中有24省受到影響，紅新月會已進入警戒狀態」。 這是此波空襲中首次有伊朗的官方傷亡數字。

以色列國防軍則聲明指出，約有200架戰機參與對伊朗的「大規模攻擊」，並稱這是以色列空軍史上最大的軍事空襲。

聲明中提到：「今天早上到現在，約有200架戰機對伊朗西部與中部的飛彈陣地及防空系統展開全面攻擊。」

聲明又說，戰機投下數百枚彈藥，攻擊約500個目標，包括防空系統及飛彈發射器。

