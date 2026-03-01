美以空襲伊朗遭反擊 中東地區航空運輸受衝擊

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛，埃及航空公司也於28日起暫停飛往中東13個航班，停飛期間未定。

綜合外媒報導，美國和以色列28日對伊朗發動攻擊，伊朗於同日對美國位於中東海灣地區的軍事基地，以及以色列境內的盟國設施，以飛彈和無人機回擊，中東地區涉及國家包括巴林、科威特、卡達和阿聯。

埃及航空隨後發表緊急聲明，宣布即日起暫停從開羅飛往以下目的地航班，包括科威特的科威特市；阿聯的杜拜和阿布達比、卡達的杜哈、巴林的巴林機場、沙烏地的沙迦（Sharjah）、卡辛（Qassim）和達曼（Dammam）、伊拉克的巴格達和阿爾比（Erbil）、約旦的安曼、黎巴嫩的貝魯特、阿曼的馬斯開特。

由於目前伊朗、伊拉克、科威特、以色列及巴林都關閉領空；阿聯，敘利亞和卡達也關閉部分空域，因此多家航空公司紛紛取消多個不同的中東航班，包括卡達航空（Qatar Airways）、科威特航空（KuwaitAirways）與土耳其航空（Turkish Airlines），及其他數家歐洲籍航空公司。

此外，數家從中國境內城市飛往中東地區的中國籍航空，如中國國際航空、東方航空、四川航空、海南航空、中國南方航空，深圳航空、廈門航空，也於28日發布中東航班客票特殊處理方案公告。

一家中國籍航空駐埃及高層人員告訴中央社記者說，「今天電話被打爆，票務忙成一團。」該名人員也提醒，如有台籍旅客要自開羅經由北京、上海、深圳、成都返台，必須要在中國的轉機點出示台胞證才能登機。

一對台籍夫婦旅客也告訴中央社記者，原訂28日要從開羅機場搭乘阿聯酋航空（Emirates）經由杜拜返台，但由於總部位於杜拜的阿聯酋航空暫停往返杜拜航班而無機可搭。最後在阿聯酋航空安排下，3天後將轉搭土耳其航空，經由伊斯坦堡飛回台灣。