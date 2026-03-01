美以空襲伊朗遭反擊 中東地區航空運輸受衝擊

快訊

中央社／ 開羅28日專電
為因應28日美以對伊朗的空襲行動，以及伊朗在中東海灣國家反擊美軍基地造成的多國領空關閉，埃及航空緊急宣布暫停13個中東目的地航班，直至另行通知。中央社

美國和以色列伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛，埃及航空公司也於28日起暫停飛往中東13個航班，停飛期間未定。

綜合外媒報導，美國和以色列28日對伊朗發動攻擊，伊朗於同日對美國位於中東海灣地區的軍事基地，以及以色列境內的盟國設施，以飛彈和無人機回擊，中東地區涉及國家包括巴林、科威特、卡達和阿聯。

埃及航空隨後發表緊急聲明，宣布即日起暫停從開羅飛往以下目的地航班，包括科威特的科威特市；阿聯的杜拜和阿布達比、卡達的杜哈、巴林的巴林機場、沙烏地的沙迦（Sharjah）、卡辛（Qassim）和達曼（Dammam）、伊拉克的巴格達和阿爾比（Erbil）、約旦的安曼、黎巴嫩的貝魯特、阿曼的馬斯開特。

由於目前伊朗、伊拉克、科威特、以色列及巴林都關閉領空；阿聯，敘利亞和卡達也關閉部分空域，因此多家航空公司紛紛取消多個不同的中東航班，包括卡達航空（Qatar Airways）、科威特航空（KuwaitAirways）與土耳其航空（Turkish Airlines），及其他數家歐洲籍航空公司。

此外，數家從中國境內城市飛往中東地區的中國籍航空，如中國國際航空、東方航空、四川航空、海南航空、中國南方航空，深圳航空、廈門航空，也於28日發布中東航班客票特殊處理方案公告。

一家中國籍航空駐埃及高層人員告訴中央社記者說，「今天電話被打爆，票務忙成一團。」該名人員也提醒，如有台籍旅客要自開羅經由北京、上海、深圳、成都返台，必須要在中國的轉機點出示台胞證才能登機。

一對台籍夫婦旅客也告訴中央社記者，原訂28日要從開羅機場搭乘阿聯酋航空（Emirates）經由杜拜返台，但由於總部位於杜拜的阿聯酋航空暫停往返杜拜航班而無機可搭。最後在阿聯酋航空安排下，3天後將轉搭土耳其航空，經由伊斯坦堡飛回台灣。

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

BBC報導，伊朗遭美國與以色列大規模空襲後隨即發動報復，攻擊美國在中東多國的基地和目標，中東局勢白熱化。阿拉伯聯合大公國同日證實遇襲，杜拜與阿布達比接連傳出爆炸聲，杜拜五星飯店「費爾蒙棕櫚飯店」也遇襲陷入大火。

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼！伊朗未證實僅貼1張照片回應

紐約時報報導，美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，美國總統川普同日在真實社群證實，已擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗當局尚未作出官方回應，但透過哈米尼在社群媒體X的帳號發表一張照片，是一名教士手持燃燒的長劍，同時寫著哈米尼的名號「海達爾」（Hyder），這在伊朗語境中也常被視為戰鬥口號。

逃不過美國追蹤！川普稱伊朗最高領袖已身亡

美國和以色列對伊朗發動聯合軍事行動，美國總統川普28日稱伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經身亡；川普表示，哈米尼未能逃過美國的情報網和高度精密的追蹤系統。

目標不明…美攻伊引發質疑 以色列躍中東第一強

紐約時報分析，當代美國鮮少像川普此次攻擊伊朗般，在如此幾無解釋和說明且幾無公開辯論下，就準備進行一場重大的戰爭行為，引發多方質疑。

川普宣戰！美以聯手攻伊 伊朗回擊

美國與以色列對伊朗發動攻擊，讓伊朗再度陷入戰火。美國總統川普二月廿八日清晨在自創社媒真實社群發文宣布，正對伊朗發動大規模...

川普證實伊朗最高領袖哈米尼身亡 對伊轟炸將持續1周

美國2月28日聯手盟邦以色列對伊朗發動「史詩怒火」行動。美國總統川普同日對美國廣播公司（ABC）說，許多報導提到伊朗最高領袖哈米尼已在當天的空襲中喪命，他相信這些報導的真實性。

