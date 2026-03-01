快訊

川普證實伊朗最高領袖哈米尼身亡 對伊轟炸將持續1周

逃不過美國追蹤！川普稱伊朗最高領袖已身亡

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
伊朗最高領袖哈米尼 （美聯社） 周明德
美國和以色列對伊朗發動聯合軍事行動，美國總統川普28日稱伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經身亡；川普表示，哈米尼未能逃過美國的情報網和高度精密的追蹤系統。

川普指出，透過密集的精準轟炸，伊朗一天內就遭到摧毀，並表示，轟炸在未來一周將會持續進行，並稱轟炸不會停止，直到取得中東的和平。

美國和以色列28日向以色列發動聯合軍事行動，空襲伊朗首都德黑蘭等目標，並在美東時間28日下午傳出哈米尼已經身亡。

川普28日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，聲稱哈米尼已經死亡；川普稱這不僅對伊朗人民來說是正義，也對所有美國人，以及世界上讓曾被哈米尼和其集團殺害或傷害的人們來說是正義。

川普表示，哈米尼無法逃過美國的情報網和高度精密的追蹤系統，同時美國與以色列緊密合作，讓哈米尼和其他同樣身亡的伊朗領袖無所遁形。

川普並表示，這是伊朗人民奪回國家的最好機會，並指出，美方聽到很多伊朗伊斯蘭革命衛隊、伊朗士兵和警察不希望繼續戰鬥下去，並向美方尋求豁免權；川普說，希望伊斯蘭革命衛隊和警察能夠與伊朗的愛國者合作，讓伊朗重回偉大。

川普說，不但哈米尼已經身亡，伊朗也在一天內遭到摧毀；川普表示，密集且精準的轟炸將在未來一周持續下去，或者持續必要的世間，以達到中東和平的目標。

媒體報導伊朗最高領袖哈米尼身亡 川普：應該屬實

川普疾呼推翻伊朗政權 專家憂心擴大區域戰爭範圍

川普宣戰！美以聯手攻伊 伊朗回擊

美以聯手空襲 伊朗外長：最高領袖等高官都活著

目標不明…美攻伊引發質疑 以色列躍中東第一強

紐約時報分析，當代美國鮮少像川普此次攻擊伊朗般，在如此幾無解釋和說明且幾無公開辯論下，就準備進行一場重大的戰爭行為，引發多方質疑。

川普宣戰！美以聯手攻伊 伊朗回擊

美國與以色列對伊朗發動攻擊，讓伊朗再度陷入戰火。美國總統川普二月廿八日清晨在自創社媒真實社群發文宣布，正對伊朗發動大規模...

媒體報導伊朗最高領袖哈米尼身亡 川普：應該屬實

美國2月28日聯手盟邦以色列對伊朗發動「史詩怒火」行動。美國總統川普同日對美國廣播公司（ABC）說，許多報導提到伊朗最高領袖哈米尼已在當天的空襲中喪命，他相信這些報導的真實性。

市場憂心…伊朗若封鎖荷姆茲海峽 油價恐衝破一百美元

美國聯手以色列對伊朗開戰，為金融市場投下震撼彈，比特幣價格盤中快速下挫，差點跌破六萬三千美元關卡。專家表示，中東戰事對金融市場影響有限，但短期市場大幅波動免不了，市場終歸回歸基本面。法人指出，最擔心演變為長期戰爭，如果伊朗封鎖荷姆茲海峽，國際油價最高可能衝破每桶一百美元，衝擊全球經濟及金融。黃金將成美伊戰爭下的優質資產，具配置價值。

攻伊算計／外媒：美要以打頭陣 隨後介入

以色列二月廿八日對伊朗發動先制攻擊後，美國總統川普表明對伊朗發動大規模作戰行動。外媒報導，這可能是川普政府的計畫之一，讓...

美以發動空襲！伊朗女子學校遭攻擊 已知造成70死、90傷

新華社報導，據伊朗媒體28日報導，在美國和以色列軍事行動中遭襲的伊朗女子小學死亡人數升至約70人，另有90餘人受傷。

