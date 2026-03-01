聽新聞
逃不過美國追蹤！川普稱伊朗最高領袖已身亡
美國和以色列對伊朗發動聯合軍事行動，美國總統川普28日稱伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經身亡；川普表示，哈米尼未能逃過美國的情報網和高度精密的追蹤系統。
川普指出，透過密集的精準轟炸，伊朗一天內就遭到摧毀，並表示，轟炸在未來一周將會持續進行，並稱轟炸不會停止，直到取得中東的和平。
美國和以色列28日向以色列發動聯合軍事行動，空襲伊朗首都德黑蘭等目標，並在美東時間28日下午傳出哈米尼已經身亡。
川普28日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，聲稱哈米尼已經死亡；川普稱這不僅對伊朗人民來說是正義，也對所有美國人，以及世界上讓曾被哈米尼和其集團殺害或傷害的人們來說是正義。
川普表示，哈米尼無法逃過美國的情報網和高度精密的追蹤系統，同時美國與以色列緊密合作，讓哈米尼和其他同樣身亡的伊朗領袖無所遁形。
川普並表示，這是伊朗人民奪回國家的最好機會，並指出，美方聽到很多伊朗伊斯蘭革命衛隊、伊朗士兵和警察不希望繼續戰鬥下去，並向美方尋求豁免權；川普說，希望伊斯蘭革命衛隊和警察能夠與伊朗的愛國者合作，讓伊朗重回偉大。
川普說，不但哈米尼已經身亡，伊朗也在一天內遭到摧毀；川普表示，密集且精準的轟炸將在未來一周持續下去，或者持續必要的世間，以達到中東和平的目標。
