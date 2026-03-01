川普證實伊朗最高領袖哈米尼身亡 對伊轟炸將持續1周

快訊

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。路透
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。路透

美國2月28日聯手盟邦以色列伊朗發動「史詩怒火」行動。美國總統川普同日在自創社媒「真實社群」發文說，「哈米尼、史上最邪惡的人之一，死了」。

川普也在上述發文中寫道，「但願伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與伊朗警察能和伊朗的愛國者和平融合，並團結合作讓這個國家恢復它應有的偉大。這個進程應很快就將開始，因為不只哈米尼死亡，這個國家已在僅僅1天內就受到非常大的破壞，甚至可以說是被摧毀」。

川普還寫道，「然而，猛烈且精準的轟炸將持續、不間斷地進行1整周，或者為了實現我們在全中東，以及確切地說，全世界的和平目標，那要轟炸多久都行」。

川普2月28日先對美國廣播公司（ABC）說，許多報導提到伊朗最高領袖哈米尼已在當天的空襲中喪命，他相信這些報導的真實性。但川普並未直接證實此一消息。

川普在「ABC新聞」（ABC News）中談到關於哈米尼死訊的報導時說，「我們認為這是1個正確的陳述和新聞報導；我不想斬釘截鐵地說任何事情，直到我看到，但我們相信（哈米尼）他（死了），而且（伊朗）他們的領導高層中，很多都死了」。

美聯社及以國媒體2月28日報導，以國總理內唐亞胡同日在全國電視演說中指稱，有愈來愈多跡象顯示，哈米尼已在以國當天攻擊他的寓所時死亡。

在內唐亞胡發表上述演說後不久，2位以色列官員就表示，以色列已證實哈米尼身亡。這2位官員均匿名，待其死訊正式宣布，也沒多做詳述。

2家以色列電視台2月28日報導，川、內2人已看到哈米尼遺體的照片。以色列公共廣播公司（Kan）報導，以國高官已被告知哈米尼被擊殺，其遺體在寓所的瓦礫堆中尋獲。

華爾街日報（WSJ）2月28日引述幾位對該行動知情的人士報導，以色列「確信」，哈米尼命喪以色列的攻擊。

1位獲簡報該行動的人士說，以色列對哈米尼的寓所投下達30枚炸彈。

美國則尚未證實哈米尼的死訊。1位美國官員對WSJ說，美方也認為哈米尼喪生，但仍正評估相關情況。

伊朗官員雖已表明，哈米尼尚在世。但哈米尼辦公室發布的聲明並未提及他是否存活。他在該聲明中表示，美以已「轉變為發動心理戰」。伊朗當局仍未證實他是否身亡。

紐約時報分析，當代美國鮮少像川普此次攻擊伊朗般，在如此幾無解釋和說明且幾無公開辯論下，就準備進行一場重大的戰爭行為，引發多方質疑。

美國與以色列對伊朗發動攻擊，讓伊朗再度陷入戰火。美國總統川普二月廿八日清晨在自創社媒真實社群發文宣布，正對伊朗發動大規模...

美國2月28日聯手盟邦以色列對伊朗發動「史詩怒火」行動。美國總統川普同日對美國廣播公司（ABC）說，許多報導提到伊朗最高領袖哈米尼已在當天的空襲中喪命，他相信這些報導的真實性。

美國聯手以色列對伊朗開戰，為金融市場投下震撼彈，比特幣價格盤中快速下挫，差點跌破六萬三千美元關卡。專家表示，中東戰事對金融市場影響有限，但短期市場大幅波動免不了，市場終歸回歸基本面。法人指出，最擔心演變為長期戰爭，如果伊朗封鎖荷姆茲海峽，國際油價最高可能衝破每桶一百美元，衝擊全球經濟及金融。黃金將成美伊戰爭下的優質資產，具配置價值。

以色列二月廿八日對伊朗發動先制攻擊後，美國總統川普表明對伊朗發動大規模作戰行動。外媒報導，這可能是川普政府的計畫之一，讓...

新華社報導，據伊朗媒體28日報導，在美國和以色列軍事行動中遭襲的伊朗女子小學死亡人數升至約70人，另有90餘人受傷。

