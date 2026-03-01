美以空襲波及伊朗南部女校 罹難者攀至85人
美國和以色列今天稍早對伊朗發動攻擊，伊朗南部一所女子小學遭到波及，伊朗司法部門表示死亡人數攀升至85人。
法新社報導，伊朗司法部門網站「米桑線上」（Mizan Online）引述當地檢察官辦公室的說法指出：「米納布鎮（Minab）女校的罹難者增至85人。」
一名伊朗官員稍後也在國營電視台證實，伊朗南部遇襲的女校死亡人數攀升至85人。
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）譴責這起小學遇襲事件，並稱這是「懦弱的攻擊」。
