美攻擊伊朗恐為期數天 美議員挺川普果斷因應威脅

美國和以色列今天聯手對伊朗發動襲擊，CNN引述消息來源報導，美國正計劃進行為期數天的攻擊。美國聯邦參、眾兩院軍事委員會主席力挺這項軍事行動並表示，總統川普採取果斷行動，應對伊朗政權構成的嚴重威脅。

美以聯手攻擊伊朗後，美聯社報導，伊朗武裝部隊也對中東多處美國與以色列的設施發動襲擊，以進行報復。美國有線電視新聞網（CNN）引述消息來源指出，美國正計劃進行為期數天的攻擊。

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（RogerWicker）發布聲明指出，美國的三軍統帥針對全球最大恐怖主義擴散者—伊朗政權—所構成的威脅，採取果斷行動。「這是一項為了保護美國人民與美國利益，而進行的關鍵且必要的行動」。

共和黨籍的韋克爾表示，「伊朗政權從未像現在這樣脆弱」，若不對其使用武力，伊朗領導層只會持續增強其威脅美國的能力，並與中國共產黨、俄羅斯獨裁者普丁（Vladimir Putin）、北韓及其他恐怖主義盟友勾結。

同為共和黨籍的聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）同樣力挺這項行動。他透過聲明表示，川普採取果斷行動應對伊朗政權構成的嚴重威脅；近50年來，伊朗一直是對美國及其盟友的一股敵對勢力，伊朗作為全球頭號支持恐怖主義的國家，不斷擴張彈道飛彈能力，持續增加其對整個地區及其他地區所構成的威脅。

羅傑斯指出，最重要的是，伊朗近期重建核計畫的意圖絕不能被允許成功，「一個擁有核武的伊朗，將對美國、我們的盟友及全球安全構成不可接受的危險」。

川普今天清晨在一段影片中表示，美國已開始對伊朗發動「大規模作戰行動」，以防止「這個極其邪惡、激進的獨裁政權威脅美國，以及我們核心的國家安全利益」。

他說，美國將「摧毀他們的飛彈並剷平其飛彈工業」、「殲滅他們的海軍」，並「確保該地區的恐怖分子代理人無法再度破壞區域穩定」。

川普還說，美國曾「一再尋求達成協議」來遏止伊朗的核計畫，並指控伊朗「拒絕了每一次放棄核野心的機會」。

儘管有國會議員力挺川普這項軍事行動，也有議員表達譴責。民主黨籍聯邦參議員加勒戈（RubenGallego）在社群平台X發文寫道，「我們可以在不用派兵送死的情況下，支持伊朗的民主運動和人民」，共和黨聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）則將這場行動形容為「未經國會授權的戰爭行為」。