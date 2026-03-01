聽新聞
林郁方：美「想打誰就打」 增川習會籌碼

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

美國聯手以色列空襲伊朗，前立委、軍事專家林郁方分析，中東唯一對美造成威脅的只剩伊朗，美以打擊伊朗只是時間問題，美國總統川普宣稱「伊朗很快將擁有可打擊美國本土的飛彈能力」是謊言，只是合理化攻擊理由，也有可能成為川習會籌碼，展示「美國想打誰，就可以打誰」的威信。

長期關注伊朗的輔大歷史系副教授陳立樵說，伊朗在巴勒維王朝時期對以色列持中立態度，兩國關係不差，但一九七九年伊朗革命後，伊斯蘭共和國上台否定與前政權友好的國家，一九八○年美伊斷交，並聲援巴勒斯坦對抗以色列，導致以伊關係惡化。

陳立樵說，即便冷戰結束，外交慣性仍延續至今。他指出，以伊戰火是累積數十年來外交惡性循環的爆發，美以聯合打擊伊朗並不意外。

林郁方表示，川普宣稱伊朗很快擁有洲際飛彈，根據情報資料顯示，伊朗要發展能打到美國的洲際飛彈，至少需要十年；且川普自詡「戰爭結束者」，不願意成為「發動戰爭者」，就讓以色列出手，川普實則是「戰爭製造者」。

川習會在即，林郁方說，川普可能會將此事作為籌碼，向中國大陸展現「我想打誰，就可以打誰」，但面對言必稱美國第一、美國優先，且說話反覆無常的川普，中國大陸對美信任度降低，反而更小心翼翼，不會隨便給承諾，美中對峙恐怕只會愈來愈尖銳。

