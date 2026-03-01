施壓伊朗遏制大陸 美想法錯了

在德黑蘭及美國等西方世界的敘事中，中國大陸已成為伊朗在美伊對抗中一個新的關鍵角色。然而，北京支持伊朗的程度，以及在中東的權力投射都有侷限。

伊朗長期被美國全面制裁，並被列入國際組織「防制洗錢金融行動小組」黑名單下，大陸是伊朗最重要的經濟與外交夥伴之一，例如二○二一年三月簽署的陸伊全面合作計畫，為期廿五年，根據「石油經濟學人」報導，在上述計畫中，大陸將享有長期穩定的折扣伊油供應。

不過，大陸對伊朗的友誼並非無上限，對在國際間被孤立的伊朗，北京最常見的是提供外交支持。對伊朗及委內瑞拉，北京皆未更堅定地給予進一步的重要支持，伊油和委油的最大買家都是大陸。大陸是伊朗最大貿易夥伴，購買伊朗出口石油中的九成左右；去年大陸石油進口總量中，約一成二來自伊朗，但大陸並不依賴這種石油。

德國智庫國際與安全事務研究所（ＳＷＰ）分析師阿齊茲也提醒，別高估北京捍衛伊朗政權的承諾；比起確保伊朗政權的生存，北京目前似乎更聚焦反對美國的單邊行動；伊朗國內多年來一再爆發的動亂及普遍存在的貪腐，加深北京以下的看法：在伊朗現在的領導高層統治下，伊朗是高風險的投資環境。

阿齊茲說，在美歐及北約的敘事中，俄陸伊和北韓四國被稱為反西方的「動盪軸心」。在美國政策圈，此觀點認為，削弱伊朗可能有助遏制大陸的影響力。

阿齊茲指出，事實是伊朗更需要大陸，以為施壓伊朗就會傷到大陸的想法錯了，這對伊朗政權及美國都將是誤判。