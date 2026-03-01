市場憂心…伊朗若封鎖荷姆茲海峽 油價恐衝破一百美元

美國聯手以色列對伊朗開戰，為金融市場投下震撼彈，比特幣價格盤中快速下挫，差點跌破六萬三千美元關卡。專家表示，中東戰事對金融市場影響有限，但短期市場大幅波動免不了，市場終歸回歸基本面。法人指出，最擔心演變為長期戰爭，如果伊朗封鎖荷姆茲海峽，國際油價最高可能衝破每桶一百美元，衝擊全球經濟及金融。黃金將成美伊戰爭下的優質資產，具配置價值。

國泰證期顧問處協理蔡明翰引用一份外資法人的統計指出，以Ｓ＆Ｐ五百指數為例，自一九四○年以來卅六次重大戰爭的歷史數據顯示，三個月內股市表現會不如和平時期，但六個月及十二個月的指數表現，則不受戰事影響。投資人不妨回憶二○二二年二月廿四日開戰的俄烏戰爭對股票市場的影響，就不會太擔心。

法人研究報告指出，此次戰爭比去年六月的行動更為嚴重，去年目的是摧毀伊朗核設施，今年可能是尋求伊朗內部的政權更替。分析三種可能情境，一是若伊朗願意接受美國提出的核協議，或許有和緩空間；二是若戰爭迅速結束，伊朗最高領袖哈米尼政權終結，對整體市場的影響不會太大；三是最差的情境，伊朗強硬回擊並封鎖荷姆茲海峽，演變為長期戰爭，油價竄升至一百美元，後續衝擊總經、金融市場將難以估計。

若依據目前戰事進度，法人指出，股市方面，美股過去幾個交易日已經出現回調，道瓊指數回落至四萬九千四百點以下，Ｓ＆Ｐ五百與那斯達科綜合指數也修正，反映市場對不確定性的恐懼，留意評價已相對高檔的市場或板塊。

債市方面，美債短期會受惠避險需求利率下降，但後續還是會回歸基本面，不影響中長期趨勢。匯市方面，整體匯率影響不大，但避險情緒可能使美元短線偏強。