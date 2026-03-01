聽新聞
0:00 / 0:00

市場憂心…伊朗若封鎖荷姆茲海峽 油價恐衝破一百美元

聯合報／ 記者陳儷方、國際中心／綜合報導
伊朗革命衛隊2月在荷姆茲海峽旁舉行演習。 （歐新社）
伊朗革命衛隊2月在荷姆茲海峽旁舉行演習。 （歐新社）

美國聯手以色列伊朗開戰，為金融市場投下震撼彈，比特幣價格盤中快速下挫，差點跌破六萬三千美元關卡。專家表示，中東戰事對金融市場影響有限，但短期市場大幅波動免不了，市場終歸回歸基本面。法人指出，最擔心演變為長期戰爭，如果伊朗封鎖荷姆茲海峽，國際油價最高可能衝破每桶一百美元，衝擊全球經濟及金融。黃金將成美伊戰爭下的優質資產，具配置價值。

國泰證期顧問處協理蔡明翰引用一份外資法人的統計指出，以Ｓ＆Ｐ五百指數為例，自一九四○年以來卅六次重大戰爭的歷史數據顯示，三個月內股市表現會不如和平時期，但六個月及十二個月的指數表現，則不受戰事影響。投資人不妨回憶二○二二年二月廿四日開戰的俄烏戰爭對股票市場的影響，就不會太擔心。

法人研究報告指出，此次戰爭比去年六月的行動更為嚴重，去年目的是摧毀伊朗核設施，今年可能是尋求伊朗內部的政權更替。分析三種可能情境，一是若伊朗願意接受美國提出的核協議，或許有和緩空間；二是若戰爭迅速結束，伊朗最高領袖哈米尼政權終結，對整體市場的影響不會太大；三是最差的情境，伊朗強硬回擊並封鎖荷姆茲海峽，演變為長期戰爭，油價竄升至一百美元，後續衝擊總經、金融市場將難以估計。

若依據目前戰事進度，法人指出，股市方面，美股過去幾個交易日已經出現回調，道瓊指數回落至四萬九千四百點以下，Ｓ＆Ｐ五百與那斯達科綜合指數也修正，反映市場對不確定性的恐懼，留意評價已相對高檔的市場或板塊。

債市方面，美債短期會受惠避險需求利率下降，但後續還是會回歸基本面，不影響中長期趨勢。匯市方面，整體匯率影響不大，但避險情緒可能使美元短線偏強。

伊朗 荷姆茲 金融市場 哈米尼 以色列 油價 黃金 美國 美軍 川普

延伸閱讀

美以聯手空襲 伊朗外長：最高領袖等高官都活著

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

以色列「先發制人」突襲伊朗 陸專家：目的是將美國「拉下水」

川普證實美軍在伊朗展開「重大軍事行動」 預告推翻伊朗政權

相關新聞

報復美以！伊朗對多國目標發動攻擊 CNN：不惜一切代價懲罰美國

美國今天聯手以色列空襲伊朗後，美國有線電視新聞台（CNN）報導，伊朗似乎正同時對多個國家的美國目標發動攻勢，「過去從未目...

美以發動空襲！伊朗女子學校遭攻擊 已知造成70死、90傷

新華社報導，據伊朗媒體28日報導，在美國和以色列軍事行動中遭襲的伊朗女子小學死亡人數升至約70人，另有90餘人受傷。

分析中東布局？美以襲伊朗前夕 陸科技公司連日曝光美軍部署衛星圖

美國、以色列聯手襲擊伊朗前，中國一家商用衛星公司連曝美軍部署衛星圖，包括11架美國F-22隱形戰鬥機部署在以色列奧華特空...

美以空襲伊朗中東領空關閉…台旅客被迫轉降埃及 繞道他國才能返台

以色列28日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，中東各國關閉領空，有台灣旅客搭乘的班機迫降埃及機場，可能得繞道他國才能返回台灣。

伊朗外長：川普希望「政權更迭」是「不可能完成的使命」

伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghtschi）表示，川普希望德黑蘭政權更迭，這是「不可能完成的使命」。阿拉格奇說，目前並無與華府直接聯絡的管道，但伊朗對緩解危機有興趣。不過，他說，談判的前提是停

林郁方：美「想打誰就打」 增川習會籌碼

美國聯手以色列空襲伊朗，前立委、軍事專家林郁方分析，中東唯一對美造成威脅的只剩伊朗，美以打擊伊朗只是時間問題，美國總統川...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。