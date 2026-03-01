伊朗外長：川普希望「政權更迭」是「不可能完成的使命」

伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghtschi）表示，川普希望德黑蘭政權更迭，這是「不可能完成的使命」。阿拉格奇說，目前並無與華府直接聯絡的管道，但伊朗對緩解危機有興趣。不過，他說，談判的前提是停止進攻行為。「如果美國想談的話，他們知道如何聯繫我們。」

阿拉格奇譴責美國和以色列的襲擊是非法和無端挑釁的。在接受NBC採訪時，他承認伊朗「失去了一些指揮官，但這不是什麼大問題」。他還表示，伊朗的做法是合法的自衛行為，並不需要來自外部的保護。

