美以聯手空襲 伊朗外長：最高領袖等高官都活著

中央社／ 德黑蘭28日綜合外電報導

美國今天稍早聯手以色列發動空襲後，伊朗外交部長阿拉奇接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪說道，據他所知，伊朗最高領袖哈米尼等高層官員皆活著。

阿拉奇（Abbas Araghchi）在伊朗首都德黑蘭接受NBC連線專訪表示，有兩位指揮官喪生，但伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）等高層官員皆還活著。

他聲稱：「所有高層官員活著，所以目前每個人各司其事，我們正應對當前情況，一切都很好。」

對於阿拉奇的前述說法，NBC尚未能獨立查證。

阿拉奇也抨擊，美國與以色列在核談判仍持續進行的情況下攻擊伊朗。

阿拉奇提到，伊朗反擊目標是美國設於中東地區的軍事設施，但德黑蘭當局有意緩和局勢，並準備在美以兩國聯合空襲行動結束後進行對話。

