伊朗最高領袖 哈米尼強硬外交抗美以

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

數十年來伊朗最高領袖哈米尼德黑蘭強硬外交政策的決策者，地位凌駕伊朗政府各部門，其權限也涵蓋伊朗核計畫，使他身處以伊長期衝突的中心。

哈米尼一九八九年接替過世的何梅尼掌權，對總統候選人有最終決定權，也有權任命司法部門、主要安全機構和國營媒體負責人。他主導伊朗外交和軍事政策，並控制捍衛什葉派神權體制的精銳「伊朗伊斯蘭革命衛隊」（ＩＲＧＣ），包括ＩＲＧＣ旗下負責海外行動的「聖城部隊」。

紐約時報形容，哈米尼是伊朗區域戰略的設計師。他將伊朗定位為一股制衡力量，抗衡美以和沙烏地阿拉伯在中東的影響力。在他領導下，伊朗在中東扶植「抵抗軸心」代理人網絡，讓德黑蘭得以對外投射力量。

哈米尼對以色列的態度比何梅尼更偏激。接掌大權的哈米尼二○○○年曾稱以色列是必須從中東驅除的「惡瘤」，二○一二年更聲稱有信心使「假的猶太復國主義者政權，從地理景觀中消失」。

分析家表示，哈米尼的行蹤很少對外公布，其個人維安由ＩＲＧＣ負責；一旦哈米尼真的遇襲，甚至被美以祭出「斬首」行動，當前情勢恐急遽升級，對中東造成難以預料的深遠影響。

