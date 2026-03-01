聽新聞
英法促降溫 俄譴責違國際法

聯合報／ 編譯劉忠勇高詣軒／綜合報導

美以兩國二月廿八日襲擊伊朗中東又爆發衝突，與美國素有傳統「特殊關係」的英國，這次並未參與美以攻伊的行動。一位英國政府發言人指出，絕不允許伊朗發展核武，英國已準備好隨時採取行動，以保衛國家利益，但並「不希望見到事態進一步升級為更廣泛區域衝突」。

俄羅斯外交部說，外長拉夫羅夫當天就和伊朗外長阿拉奇通話，譴責美以此一攻擊行動。俄國外交部聲明，拉夫羅夫譴責美以無端攻伊，此舉違反國際法的原則及規範，並完全罔顧對區域、全球穩定與安全造成的嚴重後果。

大陸外交部發表聲明，表示高度關切，強調伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重，也呼籲立即停止軍事行動，恢復對話談判。

中東國家黎巴嫩總理薩萊姆重申，「絕不接受任何人將我國拖入危及國安與團結的冒險中」。

挪威外長艾德直言，以色列將這次攻擊描述為預防性攻擊，但這並不符合國際法，這種攻擊必須基於國家正面臨迫在眉睫的威脅。西班牙總理桑傑士也在Ｘ發文敦促「盡快舒緩緊張，並完全尊重國際法」。

歐盟及北約（ＮＡＴＯ）主要國家法國總統馬克宏呼籲聯合國安理會召開緊急會議，美以伊三方開戰對國際和平及安全將造成嚴重後果。

馬克宏在社媒Ｘ寫道，當前情勢的升級，對所有人都很危險，這種情況務必停止；伊朗政權必須明白，現在除了真誠談判，以終止其核武及彈道飛彈計畫，並停止破壞區域穩定的行動，已別無選擇；這對中東每個人的安全絕對至關重要。

烏克蘭外交部則挺美以的立場鮮明，指稱「肇因正是伊朗政權的暴力與有恃無恐，尤其是對此前伊朗和平示威者的殺戮及鎮壓。」

報復美以！伊朗對多國目標發動攻擊 CNN：不惜一切代價懲罰美國

美國今天聯手以色列空襲伊朗後，美國有線電視新聞台（CNN）報導，伊朗似乎正同時對多個國家的美國目標發動攻勢，「過去從未目...

美以發動空襲！伊朗女子學校遭攻擊 已知造成70死、90傷

新華社報導，據伊朗媒體28日報導，在美國和以色列軍事行動中遭襲的伊朗女子小學死亡人數升至約70人，另有90餘人受傷。

分析中東布局？美以襲伊朗前夕 陸科技公司連日曝光美軍部署衛星圖

美國、以色列聯手襲擊伊朗前，中國一家商用衛星公司連曝美軍部署衛星圖，包括11架美國F-22隱形戰鬥機部署在以色列奧華特空...

美以空襲伊朗中東領空關閉…台旅客被迫轉降埃及 繞道他國才能返台

以色列28日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，中東各國關閉領空，有台灣旅客搭乘的班機迫降埃及機場，可能得繞道他國才能返回台灣。

川普宣戰 美以攻伊 伊朗回擊

美國與以色列對伊朗發動攻擊，讓伊朗再度陷入戰火。美國總統川普二月廿八日清晨在自創社媒真實社群發文宣布，正對伊朗發動大規模...

美以聯合襲擊伊朗後 各國反應一覽

國外交部發言人周六（2月28日）就美國和以色列軍事打擊伊朗答記者問時稱，中方「高度關切美國和以色列軍事打擊伊朗

