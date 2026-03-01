戰機呼嘯 德黑蘭湧現逃難潮

外媒報導，美國和以色列二月廿八日攻擊伊朗後，目擊者坦言首都德黑蘭陷入一片混亂。民眾當天一早就被迫驚慌的湧上街頭，才剛送小孩上學的家長匆忙回去接小孩，更有人已動身想逃出國。

德黑蘭郊區一名目擊者分享的影片顯示，在美以攻擊後，從該市西邊駛出的一條高速公路交通壅塞，可見民眾正試圖逃離德黑蘭。

德黑蘭的商人阿里說，他與許多員工在辦公室，突然聽到兩聲爆炸及幾架戰機飛越，員工紛紛尖叫出逃。德黑蘭的高檔社區居民贊德聲稱，看到至少十架戰機飛過，許多居民衝到街上，部分駕駛人棄車逃跑，使交通打結。

街上救護車警笛四處作響的同時，不少居民忙著到學校接小孩。居民澤納利普爾透過社媒說，他到學校接女兒時，校內女生都躲在樓梯底下哭，連校長也搞不清狀況，「每個人都嚇壞了」。

另一居民法蒂指稱，在德黑蘭北部公寓樓頂上看到第二輪戰鬥機，「你能聽到婦女尖叫聲。我的一些鄰居跑向他們的車。感覺我們身在電影中」。

一名在德黑蘭的男子也向路透說，正趕去學校接小孩。另外，在傳出多起爆炸的北部城市大不里士，卅二歲母親米努接受電訪時哭著說，「我們很恐懼。我的孩子們在發抖，我們無處可去，會死在這裡。我的孩子們會怎麼樣？」

紐時說，美以這次襲擊範圍似乎比去年六月更廣，也正值伊朗局勢脆弱之際。一月，伊朗政府甫對反政府抗議者採取殘酷鎮壓。德黑蘭以西艾克特班鎮的居民阿瑞安說，不是所有伊朗人看到爆炸的濃煙都感到憤怒，他的部分親人甚至歡呼「夏哈萬歲」；夏哈即一九七九年遭推翻的伊朗王室政權。

川普也在先制攻擊後發布的影片向伊朗人民呼籲，在轟炸停止後起身反抗政府。但部分伊朗人嘲笑這種說法；一位擔任律師的二寶媽拉萊說，「我們現在唯一想的就是安全避難。現在沒人想抗議」。

在另一遇襲地點伊斯法罕，有人說無法從ＡＴＭ領錢。四十五歲居民薩達蒂說，正帶家人前往鄰近伊朗與土耳其邊境的城市；若伊土邊境開放，他們將逃往伊斯坦堡。伊拉姆的六十三歲居民艾斯邁里說，將帶家人離開，未來會如何只有真主知道。