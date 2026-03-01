攻伊算計 外媒：美要以打頭陣 隨後介入

以色列二月廿八日對伊朗發動先制攻擊後，美國總統川普表明對伊朗發動大規模作戰行動。外媒報導，這可能是川普政府的計畫之一，讓以色列打頭陣，伊朗必將報復以國，美國這時就以保護盟友以國為由攻伊。

以軍表示，美以就這次聯合打擊，數月以來「緊密且聯合規畫」。一位以色列官員向路透說，這次動手的日期在數周前就定案。

兩位知情人士向美國廣播公司（ＡＢＣ）透露，近日一些共和黨人和川普政府官員私下主張，應由以色列帶頭攻擊伊朗、而非美國。美國政治新聞網Politico日前報導，若干川普的高階顧問和共和黨人都鼓吹由以色列打頭陣。

幾位國防官員和分析家認為，若以色列打擊伊朗，伊朗幾乎必定報復，川普就可主張，美國介入這場衝突符合其數十年來保衛以色列的政策。

消息人士說，由以色列帶頭打擊伊朗境內目標，不僅在外交談判上形成一種脅迫，還能有助進一步削弱伊朗防空系統，以便川普之後決定發動更持久軍事行動來推翻伊朗政權。但分析家說，這類行動可能會持續數周，且風險極高，也無法保證伊朗最終建立的政府更符合美國利益，且伊朗可能試圖襲擊在中東的美軍，尤其令人擔憂。

卡達半島電視台報導說，以色列率先行動令人意外，美國內部必然會有人猜測，以色列總理內唐亞胡這麼做，是試圖又一次迫使美國對伊採取行動。

川普的競選承諾是結束，而非發動戰爭。「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）陣營的許多人士認為，美軍對地球另一邊的伊朗動武「愚蠢」。政治分析家說，建議以色列先動手很可能是為了提供某種政治掩護，幫助今年期中選舉選情吃緊的共和黨國會議員。

美以動手後，民主黨籍聯邦參議員加列戈已在社媒Ｘ抨擊，勞動階級的年輕子女不該為了沒有向美國人民解釋或證明其正當性的戰爭付出生命。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯等該黨高層上周才發聯合聲明，預告國會本周復會後將立即推動表決限制戰爭權力的決議，並直言若未充分了解美軍可能面臨的風險及局勢升級的可能性，就貿然在中東開戰，會是魯莽舉措。

記者陳宥菘／綜合報導

大陸學者指出，以色列動手有兩目的，其一，是擔心美伊談判成功，因此「先發制人」打擊伊朗，破壞美伊談判進程；其二，是想將美國「拉下水」，達到使其對伊朗動武的目的。

中國現代國際關係研究院中東所副所長秦天指出，以色列想把美國拖入到打擊伊朗的境地，現在以色列率先襲擊了伊朗，伊朗一旦反擊，美國在已經在中東部署大量兵力的情況下，就會對伊朗展開正式軍事行動。