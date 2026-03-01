川普宣戰 美以攻伊 伊朗回擊

美國與以色列對伊朗發動攻擊，讓伊朗再度陷入戰火。美國總統川普二月廿八日清晨在自創社媒真實社群發文宣布，正對伊朗發動大規模且持續的作戰。他向伊朗人民喊話，在美軍行動結束後站出來「接管政府」，五角大廈宣布此一美國與以色列聯手的軍事行動，代號「史詩怒火」。

這場攻擊發生在美東時間廿八日凌晨一時多，美國有線電視新聞台（ＣＮＮ）指出，空襲發生時，川普正在佛州的私人俱樂部度過周末。以色列國防部長卡茲搶先在川普宣布前表示，已對伊朗發動先制攻擊，以國全國進入緊急狀態。根據以色列總理辦公室消息，對伊朗發起的新軍事行動命名為「咆哮雄獅」，這是繼去年六月以伊十二日戰爭以來，以國再次攻伊。

美國和以色列二月廿八日聯手先制攻擊伊朗。伊朗首都德黑蘭市區被空襲後竄出濃煙、部分建築被毀。（法新社）

伊朗陸軍司令傳已遭擊殺

綜合以色列媒體、伊朗官媒等外媒報導，伊朗陸軍司令哈塔米已遭擊殺，但伊朗當局尚未證實其死訊；伊朗總統裴澤斯基安則「安然無恙」。伊朗最高領袖哈米尼則不在德黑蘭，早已轉移至安全地點。美以這次行動鎖定的目標包含哈、裴兩人、武裝部隊參謀總長墨沙維、伊朗國防委員會首長夏卡尼及國安委員會首長拉里賈尼等伊朗領導高層。

此外，伊朗霍爾木茲甘省的米納卜一所小學在遭飛彈攻擊後傳出嚴重傷亡，已知約七十人罹難、逾九十人受傷。

伊朗飛彈襲美軍中東基地

美以聯手對伊朗發動數波空襲，伊朗隨即發射飛彈還擊，波斯灣地區的美軍基地也傳出遇襲。巴林官方通訊社通報，美國第五艦隊在巴林的「服務中心」遭遇飛彈襲擊，此外，美國在中東的最大軍事基地、卡達烏代德空軍基地也傳出遭到飛彈來襲。伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱，伊朗的還擊已造成美軍基地至少兩百名官兵死亡。但美媒並未報導相關傷亡人數。

ＣＮＮ報導，伊朗似乎正同時對區域內多國境內的美國目標發動報復攻擊，過去從未看過中東有過這樣的攻擊行動，伊朗將不惜一切代價「懲罰」美國。

發動攻擊後，川普在真實社群發布一段八分鐘的影片，宣布美國正展開軍事行動，「旨在防止極其邪惡又激進的獨裁政權威脅美國及我們核心的國安利益」，他並鼓吹伊朗人民奪回對他們政府的控制權。

以色列總理內唐亞胡也宣稱，「這個殘暴的恐怖政權，絕不能被允許擁有可以威脅全人類的核武」，並呼籲伊朗人民使教士政權更迭。伊朗外交部在社媒Ｘ發文聲明，「保衛國土、對抗敵人軍事襲擊的時刻已來到；我們除了做好談判的準備，更隨時枕戈待旦。伊朗武裝部隊將在全面授權下，對侵略者做出果斷回應，令他們為其罪行付出慘痛代價」。

然而，根據總部在卡達的半島電視台等中東媒體報導，卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特、巴林及黎巴嫩等中東國家當天都響起爆炸聲。卡達外交部在聲明中譴責伊朗以飛彈攻擊其領土，公然侵犯卡達主權，並威脅區域安全及穩定。

我啟動應變機制掌握局勢

賴清德總統則在社群平台Ｘ與臉書發文，稱已聽取國安團隊簡報最新情勢發展，嚴密掌握局勢發展，評估可能帶來的各項影響，特別是國際原物料與能源價格波動；此外，政府已啟動應變機制，確保國人安全。