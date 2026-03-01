美以聯合襲擊伊朗後 各國反應一覽

中國外交部發言人周六（2月28日）就美國和以色列軍事打擊伊朗答記者問時稱，中方「高度關切美國和以色列軍事打擊伊朗，伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重」。

這位發言人也表示：「中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。」

中國外交部和中國駐伊朗使領館已經於周五發布安全警示，稱鑑於伊朗當前安全形勢，提醒中國公民暫勿前往伊朗，呼籲在當地中國公民「加強安全防範，盡快撤離」。

印度方面強調「尊重國家主權和領土完整」

周六，在美國和以色列對伊朗發動空襲後，印度也呼籲各方通過外交途徑緩和中東緊張局勢。

印度外交部在一份聲明中表示：「我們敦促各方保持克制，避免局勢升級，將平民安全放在首位。」印度總理莫迪剛剛結束對以色列的訪問。

這份聲明還補充道：「應繼續推進對話和外交途徑……所有國家的主權和領土完整都必須得到尊重。」

莫斯科：擔憂伊朗核計畫只是幌子

莫斯科於周六嚴厲譴責了美國和以色列對伊朗的襲擊，稱其為「預謀已久、無端針對一個主權獨立的聯合國成員國的武裝侵略行為」，並要求立即停止軍事行動，重返外交途徑。據俄羅斯官方通訊社報導，俄羅斯和中國要求聯合國安理會就伊朗問題召開緊急會議。

俄羅斯外交部在Telegram上發表聲明，指責美國和以色列「將擔憂伊朗核計畫作為幌子」，實則企圖推翻伊朗政權。聲明警告稱，此次襲擊有可能在該地區引發「人道、經濟乃至核災難」，同時指責美國和以色列「將中東推入危機升級的深淵」。

俄羅斯外交部還表示，俄羅斯外長拉夫羅夫與伊朗外長阿拉格奇通了電話。阿拉格奇向拉夫羅夫介紹了伊朗為抵禦襲擊所做的努力，並表示伊朗將尋求召開聯合國安理會緊急會議。拉夫羅夫重申俄羅斯譴責美以空襲，並表示莫斯科願協助斡旋和平。

馬克宏：局勢升級對所有人都是危險的

法國總統馬克宏也呼籲聯合國安理會召開緊急會議，以應對美國和以色列對伊朗的空襲。

「目前的局勢升級對所有人都是危險的，必須停止，」馬克宏在一份聲明中說。他表示，法國在阿聯、卡達和約旦均有駐軍，將向其在中東的夥伴提供援助。

他呼籲伊朗承諾就其核計畫和彈道飛彈計畫進行談判，同時稱「伊朗人民也應該能夠自由地建設自己的未來，人民必須擁有發言權。」

柏林：已事先獲悉這次軍事打擊行動

德國和英國也於周六召開緊急會議，討論局勢。

德國政府發言人科內柳斯周六表示，德國政府正與歐洲盟友磋商，協調應對以色列和美國對伊朗發動的襲擊。他表示，柏林方面已事先獲悉以色列的軍事打擊行動。

科內柳斯補充說，德國總理梅爾茨已與相關內閣部長進行磋商，並將於當天繼續舉行會談。

挪威：以色列對伊朗的襲擊違反國際法

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）周六對法新社表示，以色列對伊朗的襲擊違反國際法，並呼籲各方透過外交途徑解決危機。

歐盟：呼籲各方保持最大限度克制

歐盟執委會主席馮德萊恩與歐洲理事會主席柯斯塔警告，中東局勢可能進一步升級。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯也表示，中東地區的最新局勢發展十分危險，並稱正全力協助歐盟公民撤離該地區。

卡達、沙烏地：呼籲停止局勢升級

卡達埃米爾塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德・沙爾曼周六呼籲停止局勢升級，重返對話。

加拿大：支持美國採取行動

加拿大總理卡尼周六表示支持美國對伊朗的空襲。

烏克蘭：根源是伊朗政權的暴力與專斷

烏克蘭外交部表示，伊朗政府對其本國人民與其他國家的暴力行為，引發了美國與以色列對德黑蘭的襲擊。

