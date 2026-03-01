美聯手以色列空襲伊朗 德黑蘭當局隨即展開報復

美國和以色列2月28日對伊朗展開聯合空襲，再度引爆中東戰火，五角大廈隨後宣布，此一美以兩國聯手的軍事行動，代號為「史詩怒火」（EPIC FURY）。伊朗同日表示，已對中東多處美國與以色列的設施發動攻擊，展開報復。

美國總統川普在自家社群平台Truth Social發布一段八分鐘的影片，宣布美國正展開軍事行動，「旨在防止極其邪惡又激進的獨裁政權威脅美國及我們核心的國安利益」。他並鼓吹伊朗人民奪回對他們政府的控制權，「當我們完成一切後，接管你們的政府吧」。

川普還說，「多年來（伊朗人民）你們一直請求美國幫助，卻從未得到。沒有任何一位美國總統願意做出我今晚願意做的事。現在有位正實現你們願望的總統，讓我們看看各位會怎麼回應」。

他提到，「美國正以壓倒性的實力與毀滅性的力量挺各位。如今正是掌握自己命運，並讓近在眼前的繁榮與光榮未來爆發的時刻」。

伊朗外交部則在X發布聲明指出，「保衛國土、對抗敵人軍事襲擊的時刻已來到；我們除了做好談判的準備，更隨時枕戈待旦。伊朗武裝部隊將在全面授權下，對侵略者做出果斷回應」。

隨著伊朗揚言發射飛彈，以色列各地警報狂響，人民慌張避難，目前尚不清楚傷亡狀況。美軍中東的多處基地也紛紛傳出爆炸或煙霧。包括巴林、科威特、阿拉伯聯合大公國及卡達的美軍基地，都成為伊朗襲擊目標，阿布達比和杜拜也有爆炸聲。

CNN指出，伊朗似乎正同時對區域內多國境內的美國目標發動報復攻擊，過去從未看過中東有這樣的攻擊行動，伊朗將不惜一切代價「懲罰」美國。

彭博資訊則說，伊朗此次的回應，在力度和速度上，都超過了對以色列去年6月空襲的報復行動，可見德黑蘭當局將這場衝突視為攸關生存的威脅。

隨著中東各國關閉領空，多家航空公司也緊急應變。例如，德國漢莎航空宣布，暫停往返以色列台拉維夫、黎巴嫩貝魯特及阿曼的班機至3月7日。