美聯手以色列空襲伊朗 德黑蘭當局隨即展開報復

經濟日報／ 國際中心／綜合報導
伊朗首都德黑蘭2月28日遭美國和以色列攻擊後，部分建築被毀、冒出濃煙。（法新社）
美國以色列2月28日對伊朗展開聯合空襲，再度引爆中東戰火，五角大廈隨後宣布，此一美以兩國聯手的軍事行動，代號為「史詩怒火」（EPIC FURY）。伊朗同日表示，已對中東多處美國與以色列的設施發動攻擊，展開報復。

美國總統川普在自家社群平台Truth Social發布一段八分鐘的影片，宣布美國正展開軍事行動，「旨在防止極其邪惡又激進的獨裁政權威脅美國及我們核心的國安利益」。他並鼓吹伊朗人民奪回對他們政府的控制權，「當我們完成一切後，接管你們的政府吧」。

川普還說，「多年來（伊朗人民）你們一直請求美國幫助，卻從未得到。沒有任何一位美國總統願意做出我今晚願意做的事。現在有位正實現你們願望的總統，讓我們看看各位會怎麼回應」。

他提到，「美國正以壓倒性的實力與毀滅性的力量挺各位。如今正是掌握自己命運，並讓近在眼前的繁榮與光榮未來爆發的時刻」。

伊朗外交部則在X發布聲明指出，「保衛國土、對抗敵人軍事襲擊的時刻已來到；我們除了做好談判的準備，更隨時枕戈待旦。伊朗武裝部隊將在全面授權下，對侵略者做出果斷回應」。

隨著伊朗揚言發射飛彈，以色列各地警報狂響，人民慌張避難，目前尚不清楚傷亡狀況。美軍中東的多處基地也紛紛傳出爆炸或煙霧。包括巴林、科威特、阿拉伯聯合大公國及卡達的美軍基地，都成為伊朗襲擊目標，阿布達比和杜拜也有爆炸聲。

CNN指出，伊朗似乎正同時對區域內多國境內的美國目標發動報復攻擊，過去從未看過中東有這樣的攻擊行動，伊朗將不惜一切代價「懲罰」美國。

彭博資訊則說，伊朗此次的回應，在力度和速度上，都超過了對以色列去年6月空襲的報復行動，可見德黑蘭當局將這場衝突視為攸關生存的威脅。

隨著中東各國關閉領空，多家航空公司也緊急應變。例如，德國漢莎航空宣布，暫停往返以色列台拉維夫、黎巴嫩貝魯特及阿曼的班機至3月7日。

以色列 伊朗 美國

分析中東布局？美以襲伊朗前夕 陸科技公司連日曝光美軍部署衛星圖

美以空襲伊朗中東領空關閉…台旅客被迫轉降埃及 繞道他國才能返台

川普政府逆轉立場鼓動伊朗政權更迭 外媒：恐帶來更多風險

以色列「先發制人」突襲伊朗 陸專家：目的是將美國「拉下水」

美攻打伊朗政治目標不明 再被質疑違反「鮑爾主義」

紐約時報分析，當代美國鮮少像川普此次攻擊伊朗般，在如此幾無解釋和說明且幾無公開辯論下，就準備進行一場重大的戰爭行為，引發多方質疑。

川普宣戰！美以聯手攻伊 伊朗回擊

美國與以色列對伊朗發動攻擊，讓伊朗再度陷入戰火。美國總統川普二月廿八日清晨在自創社媒真實社群發文宣布，正對伊朗發動大規模...

市場憂心…伊朗若封鎖荷姆茲海峽 油價恐衝破一百美元

美國聯手以色列對伊朗開戰，為金融市場投下震撼彈，比特幣價格盤中快速下挫，差點跌破六萬三千美元關卡。專家表示，中東戰事對金融市場影響有限，但短期市場大幅波動免不了，市場終歸回歸基本面。法人指出，最擔心演變為長期戰爭，如果伊朗封鎖荷姆茲海峽，國際油價最高可能衝破每桶一百美元，衝擊全球經濟及金融。黃金將成美伊戰爭下的優質資產，具配置價值。

攻伊算計／外媒：美要以打頭陣 隨後介入

以色列二月廿八日對伊朗發動先制攻擊後，美國總統川普表明對伊朗發動大規模作戰行動。外媒報導，這可能是川普政府的計畫之一，讓...

美以發動空襲！伊朗女子學校遭攻擊 已知造成70死、90傷

新華社報導，據伊朗媒體28日報導，在美國和以色列軍事行動中遭襲的伊朗女子小學死亡人數升至約70人，另有90餘人受傷。

美以空襲伊朗中東領空關閉…台旅客被迫轉降埃及 繞道他國才能返台

以色列28日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，中東各國關閉領空，有台灣旅客搭乘的班機迫降埃及機場，可能得繞道他國才能返回台灣。

