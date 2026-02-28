美伊開戰 國際資金將湧向軍工板塊

美以聯合打擊伊朗演變成「黑天鵝」事件，全球投資市場將在周一（2日）面臨劇烈重新定價壓力。法人分析，資金恐將大舉撤出高風險資產，轉向石油、黃金、美債等三大避險天堂，整體市場呈現「現金為王」避險趨勢。

台新投顧提醒，隨戰爭開打，在戰爭需求增加、運價亂局下，國際資金可能再度流向軍工板塊。

根據凱基投顧的情境模擬，若戰爭迅速終結，油價可能短線竄高，布蘭特原油上看每桶約78～80美元，但將快速回落；若演變為長期戰爭，荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，供應大量中斷風險將使布蘭特油價竄升至每桶接近90美元，油價失控將外溢至其他金融資產。台新投顧則預測，周一原油開盤將面臨恐慌性跳漲，荷姆茲海峽若封鎖，油價將跳漲逾20美元。以目前約72美元來看，將逼近百元或直接突破百元。群益期貨更推估，一旦荷姆茲海峽被封鎖，油價可能飆破130美元。

近期黃金拉回整理，但此事件將使黃金再度挑戰歷史新高。台新投顧分析，黃金作為終極避險資產，國際金價周一篤定跳空開高。

債市方面，美債將是短線「安全天堂」。台新、群益等投顧分析，隨避險資金湧入推升債券價格，將導致短線殖利率大幅下挫。但隨戰爭趨緩或結束，後續還是會回歸基本面。

匯市方面，整體匯市影響不大，不過，避險情緒可能使美元短線偏強。群益投顧總經理范振鴻強調這次事件可先以短線觀察，因為只要戰場不在美國本土，對整體國際經濟影響便不致太大；再者，以去年6月為例，美國轟炸伊朗僅一天，加上美國今年有選舉，都可能讓美國總統川普隨時「TACO」（川普總會臨陣退縮）。

群益期貨則建議投資人現階段建議密切關注三項關鍵指標，包括荷姆茲海峽通航狀態、布蘭特原油價格走勢，以及美元指數（DXY）變動，作為判斷戰事是否對金融市場產生結構性影響的重要依據。

展望未來，群益證券總經理李文柱建議，國際政經局勢隨時都可能有變動，投資人應更重視避險操作，透過期貨的選擇權雙買策略同時買進買權（Call）及賣權（Put），最能因應市場出現意料之外的大幅波動。