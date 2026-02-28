美伊開戰油價勁揚 美債、黃金看漲

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
黃金現貨價2月27日收漲1.8%，報每英兩5,278.93美元，是近一月高點。（路透）
美國以色列2月28日聯手攻擊伊朗，為金融市場投下另一顆震撼彈，比特幣價格盤中快速下挫，差點跌破6.3萬美元關卡，股市等風險資產2日開盤後可能跟進走跌，美國公債等資產則可望隨著避險資金流入而走揚。另一方面，如果伊朗封鎖荷姆茲海峽，國際油價最高可能衝破每桶100美元。

投資人對中東情勢感到憂心，帶動油價2月27日走揚，倫敦布蘭特原油期貨價格收漲2.5%，報每桶72.48美元。回顧去年6月伊朗核設施遭美軍襲擊、雙方發生衝突後，國際油價一度創三年多來最大漲幅，倫敦布蘭特原油突破每桶80美元，可是在確認關鍵區域基礎設施未受損後，漲幅迅速回吐。

根據彭博資訊報價，伊朗遭到攻擊後比特幣價格盤中直線下挫，最多跌3.8%至6萬3,038.26美元；第二大數位貨幣乙太幣盤中一度跌4.5%，報1,835.83美元。

股市和澳幣與加幣等風險貨幣2日也可能湧現賣壓，資金從風險資產流入避險資產，預料將帶動美國公債、黃金、日圓與瑞士法郎走升。黃金現貨價2月27日收漲1.8%，報每英兩5,278.93美元，是近一月高點。

伊朗是中東主要產油國之一，產量約占全球石油供給5%，但由於其戰略位置，伊朗對全球能源供應的影響力遠超該國本身產量，因全球約兩成石油透過荷姆茲海峽運輸。伊朗遭到攻擊預料也將推升油價。伊朗已揚言封鎖荷姆茲海峽，如果威脅成真，油價最高可能漲至每桶108美元。

彭博報導，以沙國和俄羅斯為首的石油輸出國組織與盟友（OPEC+）連續三個月維持石油供給不變後，原本預計在1日會議上決定4月起恢復小幅增產石油，但美國和以色列攻擊伊朗後將考慮供給增幅較大選項。

以色列 伊朗 美國

美攻伊朗政治目標不明 再被質疑違反「鮑爾主義」

紐約時報分析，當代美國鮮少像川普此次攻擊伊朗般，在如此幾無解釋和說明且幾無公開辯論下，就準備進行一場重大的戰爭行為，引發多方質疑。

川普宣戰！美以聯手攻伊 伊朗回擊

美國與以色列對伊朗發動攻擊，讓伊朗再度陷入戰火。美國總統川普二月廿八日清晨在自創社媒真實社群發文宣布，正對伊朗發動大規模...

市場憂心…伊朗若封鎖荷姆茲海峽 油價恐衝破一百美元

美國聯手以色列對伊朗開戰，為金融市場投下震撼彈，比特幣價格盤中快速下挫，差點跌破六萬三千美元關卡。專家表示，中東戰事對金融市場影響有限，但短期市場大幅波動免不了，市場終歸回歸基本面。法人指出，最擔心演變為長期戰爭，如果伊朗封鎖荷姆茲海峽，國際油價最高可能衝破每桶一百美元，衝擊全球經濟及金融。黃金將成美伊戰爭下的優質資產，具配置價值。

攻伊算計／外媒：美要以打頭陣 隨後介入

以色列二月廿八日對伊朗發動先制攻擊後，美國總統川普表明對伊朗發動大規模作戰行動。外媒報導，這可能是川普政府的計畫之一，讓...

美以發動空襲！伊朗女子學校遭攻擊 已知造成70死、90傷

新華社報導，據伊朗媒體28日報導，在美國和以色列軍事行動中遭襲的伊朗女子小學死亡人數升至約70人，另有90餘人受傷。

美以空襲伊朗中東領空關閉…台旅客被迫轉降埃及 繞道他國才能返台

以色列28日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，中東各國關閉領空，有台灣旅客搭乘的班機迫降埃及機場，可能得繞道他國才能返回台灣。

