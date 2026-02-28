美伊開戰油價勁揚 美債、黃金看漲

美國和以色列2月28日聯手攻擊伊朗，為金融市場投下另一顆震撼彈，比特幣價格盤中快速下挫，差點跌破6.3萬美元關卡，股市等風險資產2日開盤後可能跟進走跌，美國公債等資產則可望隨著避險資金流入而走揚。另一方面，如果伊朗封鎖荷姆茲海峽，國際油價最高可能衝破每桶100美元。

投資人對中東情勢感到憂心，帶動油價2月27日走揚，倫敦布蘭特原油期貨價格收漲2.5%，報每桶72.48美元。回顧去年6月伊朗核設施遭美軍襲擊、雙方發生衝突後，國際油價一度創三年多來最大漲幅，倫敦布蘭特原油突破每桶80美元，可是在確認關鍵區域基礎設施未受損後，漲幅迅速回吐。

根據彭博資訊報價，伊朗遭到攻擊後比特幣價格盤中直線下挫，最多跌3.8%至6萬3,038.26美元；第二大數位貨幣乙太幣盤中一度跌4.5%，報1,835.83美元。

股市和澳幣與加幣等風險貨幣2日也可能湧現賣壓，資金從風險資產流入避險資產，預料將帶動美國公債、黃金、日圓與瑞士法郎走升。黃金現貨價2月27日收漲1.8%，報每英兩5,278.93美元，是近一月高點。

伊朗是中東主要產油國之一，產量約占全球石油供給5%，但由於其戰略位置，伊朗對全球能源供應的影響力遠超該國本身產量，因全球約兩成石油透過荷姆茲海峽運輸。伊朗遭到攻擊預料也將推升油價。伊朗已揚言封鎖荷姆茲海峽，如果威脅成真，油價最高可能漲至每桶108美元。

彭博報導，以沙國和俄羅斯為首的石油輸出國組織與盟友（OPEC+）連續三個月維持石油供給不變後，原本預計在1日會議上決定4月起恢復小幅增產石油，但美國和以色列攻擊伊朗後將考慮供給增幅較大選項。