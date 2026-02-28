美以空襲伊朗 阿聯酋航空暫停往返杜拜航班

中央社／ 台北28日電

美國聯手以色列空襲伊朗，阿聯酋航空今天在官網公告，由於多個區域空域關閉，已暫時停止所有往返杜拜的航班。

中東局勢升溫，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，部分航班受到影響。

阿聯酋航空在官網公告，因多個區域空域關閉，已暫時停止所有往返杜拜的航班，建議所有旅客在前往機場前，先查詢航班狀態。

阿聯酋航空指出，受航班取消影響的旅客，請聯絡旅行社辦理改訂，若是直接向阿聯酋航空訂票的旅客，請與阿聯酋航空聯繫，「我們正密切監察情況，並與相關主管機關保持聯繫。」

阿聯酋航空表示，對於因航班中斷而受到影響的旅客，深表歉意，「保障乘客與機組人員的安全始終是我們的首要任務。」

阿提哈德航空也在官網公告，由於區域空域關閉，往返阿布達比的航班營運受到影響，原定於阿布達比出發的航班，將暫停營運至當地時間3月1日下午2時之前，至於在那之前抵達阿布達比的航班將會取消，而在那之後抵達的航班，將視營運情況恢復運作。

阿提哈德航空指出，已在飛往阿布達比途中的航班，如有需要，將返回原出發機場。

根據桃園機場航班資訊顯示，原定28日飛往阿布達比的星宇航空JX7301航班已取消。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽告訴中央社記者，飛歐洲的航班，很多都是在杜拜、阿布達比、卡達轉機，因此在上述地方轉機的旅客可能會受到影響，若因戰爭造成航班取消、無法出發，需依照旅遊契約書扣掉必要費用後返還。

李奇嶽表示，若是因戰爭造成航班取消，導致旅客滯留在旅遊地、無法返回台灣，滯留期間旅行社需依照規範負責旅客的住宿、三餐，並安排適當的機位回台。

