川普疾呼推翻伊朗政權 專家憂心擴大區域戰爭範圍

美國總統川普2月28日列出一系列美軍目前在伊朗行動的大目標，並呼籲伊朗民眾在美國和以色列大規模轟炸結束後，推翻執政當局、掌控自己的國家。外媒分析指出，川普此舉會帶來更多風險，可能動搖美國在中東地區的盟友，這些國家擔心會有範圍更大的區域戰爭、導致動盪蔓延至自家門口。

隨美國在伊朗外海集結強大軍力，川普的軍事規劃者與顧問向他提出多種選項，從象徵性的有限打擊，到對政府權力核心發動大規模攻擊，皆在考慮之列，川普一開始就傾向果斷選項。

知情人士表示，強力空襲預計持續數日。以色列的打擊重點是顯赫官員與伊朗飛彈能力；美國則鎖定軍事目標。

川普在社群平台發出一段演說中表示，美國正在削弱伊朗統治者的力量，並為伊朗人民創造一個千載難逢機會，來推翻現在政權。川普說，「現在是掌握你們命運的時刻，也是釋放眼前繁榮與光榮未來的時刻」。

伊朗最高領袖哈米尼。（美聯社）

外媒指出，川普呼籲伊朗政權更迭的做法，大大增加現在政權為求生存、進行大肆報復的可能性。如果伊朗一般民眾聽從川普呼籲，任何抗議政府者很可能會冒生命危險，因為伊朗政權在1月對抗議活動的鎮壓，已造成數千人死亡。

而且川普政府鼓動伊朗政權更迭，明顯有別於先前立場。原本川普在第二任期以來，他的行政團隊承諾不會主導政權更迭式戰爭。例如，國防部長赫格塞斯去年12月就表示：「不會被建設民主的干預主義、無限期戰爭或政權更迭，分散注意力。」

美國官員也尚未說明若德黑蘭政權垮台誰將接管伊朗，也未提出如何避免政權內部派系與反對派之間爆發權力鬥爭的計畫。

一些美國高層官員對政權更替策略風險表示憂慮。美國國務卿魯比歐1月在參議院聽證會中指出，推翻包含最高領袖哈米尼與革命衛隊等多重權力中心的伊朗政權，並非易事。他也警告區域內數萬名美軍會面臨風險，「若最高領袖與政權垮台，我認為沒有人能簡單回答接下來伊朗會發生什麼」。

國際危機組織伊朗計畫主任瓦艾斯則說，認為美以空襲會引發伊朗民眾起義，是一廂情願的想法。