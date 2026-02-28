以國打頭陣…早有計畫 白宮扛著保護盟友名義上陣

經濟日報／ 編譯高詣軒／綜合外電

以色列2月28日宣布對伊朗發動先制攻擊後，美國總統川普表明對伊朗發動大規模作戰行動。外媒報導，這可能是川普政府計畫之一，讓以色列打頭陣，伊朗必將報復以國，美國這時就以保護盟友以國為由攻伊。

以軍表示，美以這次聯合打擊，數月以來「緊密且聯合規畫」。一位以色列官員向路透說，這次動手日期數周前就定案。

兩位知情人士向美國廣播公司透露，近日一些共和黨人和川普政府官員私下主張，應由以色列帶頭攻擊伊朗、而非美國。美國政治新聞網Politico日前報導，若干川普高階顧問和共和黨人都鼓吹要以色列打頭陣。

幾位國防官員和分析家認為，若以色列打擊伊朗，伊朗幾乎必定報復，川普就可主張，美國介入這場衝突符合保衛以色列的政策。

消息人士說，由以色列帶頭打擊伊朗境內目標，不僅在外交談判形成一種脅迫，還能有助進一步削弱伊朗防空系統，以便川普之後決定發動更持久軍事行動推翻伊朗政權。但分析家說，這類行動可能持續數周且風險極高，也無法保證伊朗最終建立的政府更符合美國利益，且伊朗可能試圖襲擊在中東的美軍，尤其令人擔憂。  

卡達半島電視台報導，以色列率先行動令人意外，美國內部必然會有人猜測，以色列總理內唐亞胡這麼做，是試圖又一次迫使美國對伊採取行動。

川普的競選承諾是結束，而非發動戰爭。「讓美國再次偉大」陣營的許多人士認為，美軍對地球另一邊的伊朗動武「愚蠢」。政治分析家說，建議以色列先動手很可能是為了提供某種政治掩護，幫助今年期中選舉選情吃緊的共和黨國會議員。

