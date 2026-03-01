美伊開戰 英法不希望事態升級

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

以色列美國2月28日對伊朗發動攻擊，使中東再陷軍事對抗，國際社會紛紛做出回應。

與美國素有傳統「特殊關係」的英國，此次並未參與美以攻伊的行動。一位英國政府發言人指出，絕不允許伊朗發展核武，英國已準備好隨時採取行動，以保衛國家利益，但並「不希望見到事態進一步升級為更廣泛區域衝突」。

俄羅斯外交部說，外長拉夫羅夫當天就和伊朗外長阿拉奇通話，譴責美以對伊朗發動襲擊。俄國外交部在聲明中指出，拉夫羅夫「譴責美、以兩國對伊朗無端發動武裝攻擊，此舉違反國際法原則和規範，並完全罔顧對區域及全球穩定與安全造成的嚴重後果」。

歐盟及北約（NATO）主要國家法國總統馬克宏呼籲聯合國安理會召開緊急會議，美以伊三方開戰對國際和平及安全將造成嚴重後果。

馬克宏在社群媒體Ｘ發文表示，「當前情勢的升級，對所有人都很危險，這種情況務必停止；伊朗政權必須明白，現在除了真誠談判，以終止其核武及彈道飛彈計畫，並停止破壞區域穩定的行動，已別無選擇；這對中東每個人的安全絕對至關重要。」

挪威外交部長艾德直言，以色列將這次攻擊描述為預防性打擊，但是這並不符合國際法，這種攻擊必須基於國家正面臨迫在眉睫的威脅。

西班牙總理桑傑士也在Ｘ發文敦促「儘快舒緩緊張，並完全尊重國際法」。

烏克蘭外交部挺美以的立場鮮明，指稱「肇因正是伊朗政權的暴力與有恃無恐，尤其是對此前伊朗和平示威者的殺戮及鎮壓。」

以色列 伊朗 美國

美攻打伊朗政治目標不明 再被質疑違反「鮑爾主義」

紐約時報分析，當代美國鮮少像川普此次攻擊伊朗般，在如此幾無解釋和說明且幾無公開辯論下，就準備進行一場重大的戰爭行為，引發多方質疑。

川普宣戰！美以聯手攻伊 伊朗回擊

美國與以色列對伊朗發動攻擊，讓伊朗再度陷入戰火。美國總統川普二月廿八日清晨在自創社媒真實社群發文宣布，正對伊朗發動大規模...

市場憂心…伊朗若封鎖荷姆茲海峽 油價恐衝破一百美元

美國聯手以色列對伊朗開戰，為金融市場投下震撼彈，比特幣價格盤中快速下挫，差點跌破六萬三千美元關卡。專家表示，中東戰事對金融市場影響有限，但短期市場大幅波動免不了，市場終歸回歸基本面。法人指出，最擔心演變為長期戰爭，如果伊朗封鎖荷姆茲海峽，國際油價最高可能衝破每桶一百美元，衝擊全球經濟及金融。黃金將成美伊戰爭下的優質資產，具配置價值。

攻伊算計／外媒：美要以打頭陣 隨後介入

以色列二月廿八日對伊朗發動先制攻擊後，美國總統川普表明對伊朗發動大規模作戰行動。外媒報導，這可能是川普政府的計畫之一，讓...

美以發動空襲！伊朗女子學校遭攻擊 已知造成70死、90傷

新華社報導，據伊朗媒體28日報導，在美國和以色列軍事行動中遭襲的伊朗女子小學死亡人數升至約70人，另有90餘人受傷。

美以空襲伊朗中東領空關閉…台旅客被迫轉降埃及 繞道他國才能返台

以色列28日對伊朗首都德黑蘭發動空襲，中東各國關閉領空，有台灣旅客搭乘的班機迫降埃及機場，可能得繞道他國才能返回台灣。

