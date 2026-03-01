美伊開戰 英法不希望事態升級

以色列和美國2月28日對伊朗發動攻擊，使中東再陷軍事對抗，國際社會紛紛做出回應。

與美國素有傳統「特殊關係」的英國，此次並未參與美以攻伊的行動。一位英國政府發言人指出，絕不允許伊朗發展核武，英國已準備好隨時採取行動，以保衛國家利益，但並「不希望見到事態進一步升級為更廣泛區域衝突」。

俄羅斯外交部說，外長拉夫羅夫當天就和伊朗外長阿拉奇通話，譴責美以對伊朗發動襲擊。俄國外交部在聲明中指出，拉夫羅夫「譴責美、以兩國對伊朗無端發動武裝攻擊，此舉違反國際法原則和規範，並完全罔顧對區域及全球穩定與安全造成的嚴重後果」。

歐盟及北約（NATO）主要國家法國總統馬克宏呼籲聯合國安理會召開緊急會議，美以伊三方開戰對國際和平及安全將造成嚴重後果。

馬克宏在社群媒體Ｘ發文表示，「當前情勢的升級，對所有人都很危險，這種情況務必停止；伊朗政權必須明白，現在除了真誠談判，以終止其核武及彈道飛彈計畫，並停止破壞區域穩定的行動，已別無選擇；這對中東每個人的安全絕對至關重要。」

挪威外交部長艾德直言，以色列將這次攻擊描述為預防性打擊，但是這並不符合國際法，這種攻擊必須基於國家正面臨迫在眉睫的威脅。

西班牙總理桑傑士也在Ｘ發文敦促「儘快舒緩緊張，並完全尊重國際法」。

烏克蘭外交部挺美以的立場鮮明，指稱「肇因正是伊朗政權的暴力與有恃無恐，尤其是對此前伊朗和平示威者的殺戮及鎮壓。」