美以聯手發動空襲 以國官員評估：伊朗革命衛隊指揮官已喪命
美國今天稍早聯手以色列攻擊伊朗後，有媒體指稱，以國官員評估認為，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）將軍可能已死於空襲。
以色列時報（The Times of Israel）報導，除了帕克波爾，以國官員還評估，伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）同樣可能已經喪命。
但報導提到的這些評估，尚未獲得伊朗或以色列國防軍（IDF）證實。
路透社也引述兩位知情人士與一名區域消息人士的說法報導，納西爾扎德及帕克波爾據信死於以色列空襲。
美國和以色列稍早空襲的目標，包含伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）、總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）等高層人士。
然而，美以兩國發動攻擊的結果目前尚不明朗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。