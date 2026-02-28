美以聯手發動空襲 以國官員評估：伊朗革命衛隊指揮官已喪命

美國今天稍早聯手以色列攻擊伊朗後，有媒體指稱，以國官員評估認為，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）將軍可能已死於空襲。

以色列時報（The Times of Israel）報導，除了帕克波爾，以國官員還評估，伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）同樣可能已經喪命。

但報導提到的這些評估，尚未獲得伊朗或以色列國防軍（IDF）證實。

路透社也引述兩位知情人士與一名區域消息人士的說法報導，納西爾扎德及帕克波爾據信死於以色列空襲。

美國和以色列稍早空襲的目標，包含伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）、總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）等高層人士。

然而，美以兩國發動攻擊的結果目前尚不明朗。