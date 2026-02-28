美國、以色列空襲伊朗 白宮：川普無計畫發表全國談話

美國與以色列今天對伊朗發動攻擊後，白宮表示美國總統川普今天沒有向美國民眾發表談話的計畫。

法新社報導，川普（Donald Trump）今天凌晨在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發布1段影片宣布這場攻擊行動，並呼籲伊朗政權更替。有數家媒體報導，川普打算向民眾發表相關談話；但1名白宮官員予以否認。

這名官員告訴媒體記者：「這類報導並不準確。白宮並未收到今天會有1場（相關）演說或談話的任何指示。」